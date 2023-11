2024 – Beflügelt eine sanfte Landung die Börsen?

Das Jahr 2023 war das Jahr der Notenbanken, die mit ihren Zinsanhebungen die Kapitalmärkte massiv beeinflussten. Werden wir 2024 auf den Pfad des Wachstums zurückkehren und wird damit der Weg frei für Zinssenkungen, die die Wirtschaft weiter beflügeln? Die Antwort auf diese Frage wird die Märkte 2024 prägen. In den für die globalen Märkte so wichtigen USA dürfte das Kunststück einer sanften Landung, also das Einfangen der Inflation, ohne eine Rezession zu verursachen, gelingen. Wie stark ein Wirtschaftswachstum aber ausfällt, wird entscheidend sein für den Start der erwarteten Zinssenkungen durch die Notenbank. Ein Faktor, der keine unwesentliche Rolle spielt: 2024 stehen Präsidentenwahlen in den USA an. Die US-Notenbank Fed wird sich nicht in den Vordergrund drängen wollen und knapp vor den Wahlen keine Zinsschritte mehr setzen.

Unternehmensgewinne

Kathrein gewichtet in ihrer Investmentstrategie Aktien über, da wir für 2024 von steigenden Unternehmensgewinnen ausgehen und demnach Kursgewinne erwartet werden. Wir sehen, dass auch abseits der großen Technologietitel, die 2023 wesentlich für die Gewinne im MSCI World verantwortlich waren, Aufwärtspotenzial auf breiter Ebene gegeben ist. Dies stimmt uns optimistisch und wir gehen auch davon aus, dass die zu erwartenden Zinssenkungen 2024 diesen Trend begünstigen. Die Renditen bei Staatsanleihen sind rückläufig, auch diese Entwicklung sollte sich positiv auf die Aktienmärkte auswirken. Auf der Risikoseite sind zuallererst geopolitische Faktoren zu nennen, Israel gegen die Hamas, der sich festfahrende Krieg Russlands gegen die Ukraine, der bevorstehende Wahlkampf in den USA. Dies lässt auch im Jahr 2024 höhere Volatilität in sämtlichen Assetklassen erwarten, was die Notwendigkeit eines professionellen und gewissenhaften Risikomanagements im Portfolio untermauert. Wir sind bei unserer Strategie nach wie vor bei europäischen Aktien, Japan und Kanada übergewichtet. Basiskonsumgüter und Rohstoffe sind Sektoren, die wir derzeit bevorzugen. Bei Anleihen finden wir US-Staatsanleihen, Emerging Markets und auch High Yields interessant. Bei den US-Anleihen setzen wir nun auf längere Laufzeiten, da wir die Überschreitung des Zinsgipfels wohl hinter uns haben. In Europa sind wir da noch zurückhaltender, da hier weitere Zinsschritte nach oben nicht ganz auszuschließen sind.

Disclaimer: Diese Information stellt die Marktmeinung und Investmentstrategie der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft dar und hat das Ziel, eine allgemeine Übersicht über aktuelle Marktdaten zu geben; sie ist keine direkte oder indirekte Empfehlung für eine bestimmte Anlagestrategie im Sinne einer Finanzanalyse. Bei der Anlage in Wertpapiere sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich. Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.