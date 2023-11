Zwischen Nostalgie und Lebensfreude

Kuba. Die größte Insel der Antillen ist voller Überraschungen und bezaubert mit vielfältigen Naturlandschaften, prachtvollen Kolonialstädten und herzlichen Menschen.

Den nostalgischen Charme der Insel spürt man auf Kuba an jeder Ecke. Legenden erwachen auf dieser Rundreise zu neuem Leben: Che Guevara, Humboldt und Hemingway erzählen die Geschichte eines fantastischen Landes, der Menschen, die dort leben und der bunten Kultur. Sie wollten schon immer lernen, wie man einen original kubanischen Cuba Libre mixt? Oder stilgerecht per Oldtimer Havanna erkunden? Begleiten Sie uns in das üppige Tabakanbaugebiet Pinar del Rio und in das Valle de Viñales mit seinen bunten Dörfern und sattgrün überwucherten Karsthügeln. Tauchen Sie in das Land des Buena Vista Social Clubs ein und lassen Sie sich von der leidenschaftlichen Atmosphäre Kubas verzaubern. Havanna, Trinidad, Santa Clara und andere Highlights warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Reiseverlauf

Tag 1: Von Wien fliegen Sie via Zürich nach Kuba.

Tag 2: Sie starten mit einer exklusiven Stadtführung in den Tag. Zu Fuß spazieren Sie durch die historische Altstadt von Havanna, die zum Weltkulturerbe zählt. Sie kommen unter anderem an der Plaza de Armas, Plaza San Francisco, Plaza Vieja und dem Tabakmuseum vorbei. Am Nachmittag erwartet Sie eine Panoramarundfahrt in einem der berühmten Oldtimer aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Nach der Rundfahrt können Sie sich im Cocktailmixen üben, bevor Sie den Abend bei der weltberühmten Tropicana Show verbringen.

Tag 3: Heute tauchen Sie im Revolutionsmuseum in Kubas Geschichte ein. Danach geht es in einen der Vororte Havannas, nach Regla. Sie besuchen die „Iglesia de Nuestra Senora de Regla“ mit der von Katholiken und Anhängern der Santeria verehrten schwarzen Madonna. In dem touristisch wenig besuchten Ort haben Sie die Möglichkeit, den kubanischen Alltag abseits der Touristenströme zu erfahren. Zurück in Havanna besuchen Sie den Kunst- und Handwerkermarkt am Hafen und den typisch kubanischen Bauernmarkt, den Mercado „de doble salida“. Die Lebensmittel, die Sie hier kaufen, bereiten Sie am Abend gemeinsam mit einer kubanischen Familie zu.

Tag 4: Heute entdecken Sie weitere Orte, die vom üblichen Tourismus in Kuba kaum besucht werden: Zum Beispiel Güines, wo Sie die Überbleibsel der kolonialen Zuckermühle Alejandria besichtigen und in der Pferdekutsche die Stadt besichtigen. Auf der „Loma de Candela“ machen Sie einen Stopp, um die Aussicht auf die Tiefebene zu genießen. Nach einem kurzen Fußmarsch erforschen Sie die Tropfsteinhöhle „Cueva de Candela“. Die Rückfahrt Richtung Havanna führt vorbei am Hausstrand der Stadt – dem Playa del Este.

Tag 5: Heute fahren Sie in Richtung Westen in die Provinz Pinar del Rio, die weltweit bekannt für die Qualität des dort angebauten Tabaks ist. Auf der Finca „Quemado de Rubí“ erhalten Sie einen Einblick in den Verarbeitungsprozess des Tabaks. Ihre Rundreise geht weiter zum UNESCO-Weltnaturerbe Viñales mit den tropisch bewachsenen „Mogotes“ (Karsthügeln).

Im Viñales-Tal (Mitte) wächst der beste Tabak ­Kubas und die Region gehört zu den schönsten der Insel. Depositphotos

Tag 6: Am Vormittag besuchen Sie in der Region um Soroa den Orchideengarten, mit mehr als 700 verschiedener Arten. Anschließend geht es zurück nach Las Terrazas. Hier lernen Sie ein Projekt kennen, bei dem es u. a. um die Wiederaufforstung eines 5000 Hektar großen Gebiets sowie die Verbesserung der Lebensbedingungen der Einwohner geht. Auch der Besuch der ehemaligen Kaffeeplantage Buenavista aus dem 19. Jahrhundert steht noch auf dem Programm.

Tag 7: Ihr erstes Ziel ist Guama am „Lago del Tesoro“. Sie statten der größten Krokodilfarm Kubas einen Besuch ab. Hier wird seit den 1970er-Jahren die seltene Krokodilart Rhombifer gezüchtet. Im Touristenzentrum ist auch ein Dorf der Ureinwohner, der Tainos, nachgebildet. Danach geht es weiter zum Strand Playa Giron, der zur geschichtsträchtigen Schweinebucht gehört. Anschließend fahren Sie weiter nach Cienfuegos, einer französisch geprägten Hafenstadt an der Südküste.

Tag 8: Bei einem geführten Stadtspaziergang durch Cienfuegos können Sie das Flair und die Atmosphäre der 1950er-Jahre nachempfinden. Im Anschluss fahren Sie weiter in Richtung Trinidad. Sie besuchen das „Valle de los Ingenios“. Diese Region und der ehemalige Sklavenwachturm Manaca Iznaga erinnern an die Zeit der Sklavenhalter mit ihren gewaltigen Zuckerplantagen.

Im Bilderbuchstädtchen Trinidad hat sich seit der Herrschaft der Zuckerbarone kaum etwas verändert. Shutterstock

Tag 9: Trinidad ist eine der am besten erhaltenen Kolonialstädte der gesamten Karibik und zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Bei einer Stadtführung lernen Sie die nahezu komplett aus dem 18. Jahrhundert erhaltene Stadt kennen.

Tag 10: Heute unternehmen Sie eine Exkursion zum Hanabanilla-Stausee, inmitten der Sierra Escambray. Rund um den See befindet sich eine einzigartige Naturlandschaft mit beeindruckender Flora und Fauna. Auf einer Wanderung tauchen Sie in die Region ein. Nachmittags unternehmen Sie eine Bootsfahrt und besuchen einen typischen Bauernhof. Außerdem können Sie sich in einem Naturpool am Fuße eines Wasserfalls erfrischen. Alternativ können Sie den Tag am karibischen Sandstrand Ihres Hotels genießen.

Weiße Sandstrände unter Palmen und der strahlend blaue Ozean machen Varadero zum Badeparadies. iStock

Tag 11: Der heutige Tag führt Sie nach Santa Clara, die als „Che-Guevara-Stadt“ bekannt ist. Der Besuch des Che-Guevara-Denkmals und des Themenmuseums ist daher „ein Muss“. Santa Clara ist auch ein bedeutendes Wissenschaftszentrum. Eine der namhaftesten Universitäten des Landes ist hier zu finden. Danach fahren sie nach Varadero, wo Sie Ihre Reise mit einem erholsamen Badeaufenthalt abschließen. Das Meliá Las Américas liegt direkt am Sandstrand und ist ideal für einen ruhigen und entspannten Badeaufenthalt.



Tag 12–14: Genießen Sie entspannte Badetage.

Tag 15: Tauchen Sie noch einmal ins Karibische Meer, bevor Sie Ihren Rückflug nach Wien antreten.

Tag 16: Ankunft in Wien.

Informationen Reisetermin & Preis p.P. 11. 04. – 25. 04. 2024

DZ 4290 Euro

EZ 4880 Euro Inkludierte Leistungen Flüge Economy Class mit Edelweiss Air ab/bis Wien via Zürich nach Havanna

11 Nächte in Hotels der gehobenen Landeskategorie lt. Programm inkl. Frühstück

Täglich Mittag- und Abendessen während der Rundreise

3 Nächte im Melia Las Americas in Varadero mit All-inclusive

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers und Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

Touristenkarte für Kuba

Reiseführer Kuba pro Zimmer Highlights Ihrer Reise Auf den Spuren von Che Guevara, Alexander von Humboldt, Ernest Hemingway

Oldtimertour und weltbekannte Tropicana Show in Havanna

Koloniales Flair in Cienfuegos, Trinidad und Camagüey

Zigarrenparadies Pinar del Rio und tropische Karsthügel im Viñales-Tal

Santa Clara, Kubas Hauptstadt der Revolution

Historische Stätte „Tal der Zuckermühlen“

Authentische Einblicke ins Alltags- und Landleben

