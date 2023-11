Schwerer Dämpfer für Salzburger Mini-U-Bahn

Visualisierung des geplanten Verkehrsprojektes S-Link in der Stadt Salzburg

Eine klare Mehrheit der Salzburger ist gegen den S-Link, mehr als ein schwerer Dämpfer ist das für das Verkehrsprojekt – noch – nicht.

Der Stimmungstest für das größte Verkehrsprojekt der jüngeren Salzburger Geschichte ist schlecht ausgegangen: Rund 58 Prozent jener Salzburger, die sich am Sonntag an der Bürgerbefragung zum S-Link beteiligt haben, erteilten dem geplanten unterirdischen Bahntunnel vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz und weiter unter der Salzach in den Süden der Stadt eine Absage. Im Endausbau soll die Mini-U-Bahn bis Hallein geführt werden und bisherigen Prognosen zufolge bis zu 2,8 Milliarden Euro kosten.

Der negative Ausgang ist ein ordentlicher Dämpfer für das Verkehrsprojekt, das von den Befürwortern – allen voran die ÖVP in Stadt und Land - als „Jahrhundertchance“ und „visionär“ gelobt wird. Immerhin haben sich knapp ein Viertel aller Wahlberechtigten in der Stadt Salzburg an der Befragung beteiligt.

SPÖ gegen Projekt

Auch wenn das Ergebnis der Bürgerbefragung für die Stadtpolitik keine bindende Wirkung hat – realpolitisch kann so ein Stimmungstest nicht einfach zum Tisch gewischt werden. Einer ähnlich hohen Wahlbeteiligung – mit einer damals allerdings noch höheren Ablehnungsquote – fiel vor gut einem Jahr der Ausbau der Mönchsberggarage zum Opfer. Weil damals 80 Prozent der Salzburger, die an der Abstimmung teilgenommen hatten, Nein ankreuzten, war der Garagenausbau kurz vor Baustart umgehend vom Tisch.