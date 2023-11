Intelligenz-Bestien: Modedesign mit AI

AI-generiertes Modedesign: Inspirationsquelle, Kreativitätsbooster, Ideenbeschleuniger?

Der Computernerd Robbie Barrat entwickelte 2019 einen KI-Bildgenerator, den er mit Laufstegfotos des Labels Balenciaga trainierte. Die Kollektion, die er da raus generierte, sah nach Entwürfen der Marke aus, unterschied sich aber klar von den Designs, die in die Trainingsdaten eingegangen waren. Das Online-Medium Ssense titelte damals: „Robbie Barrat macht den Computer zum Kreativdirektor.“ Barrat verwendete eine generative KI, also maschinenbasierte Algorithmen, die fähig sind, neue Inhalte zu kreieren. Trainiert man diese mit großen Mengen beispielhafter Daten, so erkennen sie darin Muster und Strukturen und kreieren selbstständig neue Beispiele.

In den letzten drei Jahren hat die generative KI eine rasante Entwicklung durchlaufen. Das Programm Midjourney wurde 2020 eingeführt, befindet sich nun schon in der fünften Generation und liefert sich ein Wettrennen mit Anwendungen von Konkurrenzfirmen. Allen gemeinsam ist die leichte Bedienbarkeit: Man gibt einfach ausgewählte Begriffe, sogenannte Prompts ein, um diese mit einem Klick in Bilder zu verwandeln. Die Bilder sind beeindruckend cinematografisch und stellen etwa Modeentwürfe gleich in Erlebniswelten dar - egal ob auf dem Laufsteg, in der Stadt oder in der Natur.

Stichwörter. Auch Designerin Verena King versuchte sich im effektiven „Prompten“ neuer Entwürfe. beigestellt

Neue Generation

Durch die Einfachheit der Bedienung ziehen die Tools vor allem Laien an - technikaffine Laien! Auf diesen Aspekt setzten die Veranstalter der ersten Artificial Intelligence Fashion Week (AIFW) im April 2023 in New York. Die Initiatoren - die auf KI spezialisierte Werbeagentur Maison Meta, die Kommunikationsagentur Spring Studios und der Mode-Onlinehändler Revolve - sehen in dem Tool eine große Chance für eine neue Generation von Kreativen - und einen alternativen Einstieg ins Modedesign, so Michael Mente, CEO von Revolve, im Interview mit „Vogue Business“. Und weiter: Das neue Medium soll - gemeinsam mit einer unverstellten Perspektive - die Grenzen im Modedesign erweitern.

Vorgabe war, dass die eingereichten Entwürfe realisierbar sein sollen und sich nicht auf Arbeiten anderer Designer beziehen. Dazu ist anzumerken, dass es noch keine Rechtsgrundlage für KI-generierten Content gibt. KI-Systeme werden mit vorhandenem Material trainiert - und reproduzieren und variieren im Internet Vorhandenes. Im Modebereich könnten die multimodalen Datenquellen auch auf früheren Werken anderer Designer basieren.

Das digitale Event wurde über einen Designwettbewerb ausgetragen, der weltweit 350 Teilnehmer anzog. Die Top drei wurden von einer Jury ermittelt, und ihre Entwürfe werden nun vom Modehändler Revolve produziert und online verkauft. Auffallend: Die eingereichten Arbeiten waren tendenziell überladen und wirkten oft fluide oder skulptural. Eine Jury aus Modeexpertinnen und -experten musste entscheiden, was tatsächlich umsetzbar ist und seine beeindruckende Wirkung auch in physischer Form behalten würde. Die ersten Plätze gingen schließlich an zwei Architekten. Sieger war Jos Sobral, der in der AIFW eine tolle Möglichkeit sah, sein Interesse an Mode und Technologie zu verbinden. Er sagt: „Es gibt keine spezielle Aufgabe im Modedesign, die nur KI erfüllen könnte, aber sie erhöht die Produktivität und unterstützt die Kreativität.“

Potenzial. Der siegreiche Designer José Sobral durfte seine mit der KI entworfene Kollektion aus der digitalen in die echte Welt begleiten. beigestellt

Die Kunst des Prompting

Unter den Teilnehmenden war auch Verena King aus Stuttgart. Sie arbeitetet im Digital Design in der Automobilindustrie und nutzt Mode als Inspiration. King denkt, dass KI-Bildgeneratoren neue Impulse für die Modewelt in bisher ungeahntem Ausmaß setzen werden. Aber wolle man wirklich gute Ergebnisse, dann müssten der Umgang und die Interaktion mit KI-Tools auch erlernt werden. Denn insbesondere die Reihenfolge der Prompts entscheide, ob diese von der Maschine auch richtig interpretiert werden. „Ein neues Wort hinzugefügt oder an anderer Stelle platziert, kann zu einem ganz anderen Ergebnis führen. Hier die richtige Gewichtung zu finden und eine zusammenhängende Kollektion zu erstellen, kann eine Herausforderung sein“, sagt sie. Der folgende Prompt ist ein Beispiel, das sie auf Nachfrage für diese textbasierte Eingabe nennt: „fashionweek, blonde models wearing straight inspired long sleeve uniform with bags and transparent material details, embroidered details, mix of haute couture playful, transparent details, playful bags and accessories, geometric prints, pink orange, green, iceblue white black.“

King glaubt, Designerinnen und Designer werden künftig zu einer Art von AI Creative Directors werden, die verschiedene KI-gestützte Tools orchestrieren. Auch unter Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz könnten ein eigener Stil und eine eigene Handschrift entwickelt werden, so die Designerin. Basis sei aber eine starke Vision, die mittels Prompt klar artikuliert werden müsse.

Darüber hinaus spielt im AI-generierten Modedesign auch Kontextwissen eine Rolle. Und das nicht nur, wenn es um die Umsetzbarkeit der Entwürfe geht: Yoon Kyung Lee von der Pusan National University im südkoreanischen Busan untersuchte in einer Studie, inwieweit sich KI-generiertes Design von menschengemachtem unterscheidet. Dabei zeigte sich, dass die Entwürfe ähnlich waren. Jedoch waren die von Menschen gemachten Entwürfe einzigartiger und origineller. Ein Fakt, den die Forscherin auf das Kontextwissen der Menschen zurückführte.

Laut Design AiDLab in Hongkong kann KI den Ideenfindungsprozess um bis zu 70 Prozent beschleunigen - und Geschwindigkeit ist ein starkes Argument in der volatilen und schnelllebigen Modeindustrie. Christiane Luible-Bär, Professorin am Institut für Fashion and Technology an der Kunstuniversität Linz, sieht die aktuelle Entwicklung in der generativen KI dennoch kritisch. Sie wähnt ein Phänomen, das schon bei Smart Textiles, NFT und Blockchain zu beobachten war: Die Technologien wurden aus der Technologie heraus gedacht - und nicht aus der Mode. Wobei sich der Hype rasch abgeschwächt habe. Darüber hinaus sei in einer Zeit der Echtzeitmode und des Überkonsums eher eine Entschleunigung von Trends und Prozessen wünschenswert.

Ein flüchtiger Hype?

Studierende in Linz nutzen KI-Bildgeneratoren, um Bilder für Rechercheboards zu generieren und Konzepte zu schärfen. „Damit reduzieren sie Arbeitszeit, die sie zuvor bei der Recherche in Bibliothek und Internet verwendet haben“, so Luible-Bär. „Aber das sind noch keine fertigen Designvorschläge. Man muss im Modedesign visuelle Informationen mit einem Konzept zusammenfügen. Das ist ein komplexer Prozess, in dem es die menschliche Entscheidung braucht.“

Weiters könne man nicht davon ausgehen, unendlich neue Rohstoffe zur Verfügung zu haben. Weshalb vor allem weniger, langlebigere und kreislauffähige Kleidung konsumiert werden müsse - und so sei die Wiederverwertbarkeit von Kleidung bereits im Design mitzudenken. Das macht den Designprozess komplexer - und geht über die bloße Gestaltung hinaus. Sinnvoller fände Luible-Bär, die KI in Nachgebrauchsszenarien einzusetzen: „Mit KI könnten Art, Material und Zustand der gebrauchten Kleider über ein Bilderkennungsprogramm laufen. Das würde es erleichtern, diese einer geeigneten Wiederverwertung zuzuführen. Bis dato muss das manuell erfolgen, und das stellt die Rentabilität des Recyclings in Frage.“