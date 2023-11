Deutlich mehr grippale Infekte und Covid-19-Fälle als im Vorjahr

296.843 Menschen waren in der Vorwoche in Österreich krankgemeldet.

296.843 Menschen waren in der Vorwoche in Österreich krankgemeldet. APA / Barbara Gindl

Rund 10.000 mehr Menschen waren in der Vorwoche im Vergleich zu 2022 mit dem Coronavirus infiziert. Bei grippalen Infekten sind es 9000 mehr Erkrankungen. An Grippe sind allerdings weniger erkrankt.

Es ist wieder die Zeit der tropfenden Nasen und kratzenden Hälse. Die Zahl der Krankenstände in Österreich steigt. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es aktuell insbesondere deutlich mehr Covid-19-Erkrankungen sowie grippale Infekte. Das zeigen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

29.164 Menschen waren in der Vorwoche mit dem Coronavirus infiziert. Das sind beinahe um 10.000 mehr als im selben Zeitraum 2022. Konkret waren es da 19.802 Infizierte. Auch bei den grippalen Infekten waren es in der Vorwoche 9000 mehr Fälle als 2022. So waren heuer 84.056 Menschen erkrankt, im vorigen Jahr 75.468.

Weniger Grippeerkrankungen

Im Gegensatz dazu gibt es heuer etwas weniger Grippeerkrankungen. Konkret waren es in der vorigen Woche 417, im Vergleichszeitrum 2022 449 Fälle. Insgesamt ist die Zahl der Krankenfälle aber annähernd gleich. Ähnlich bei den Krankenständen: 2023 waren 296.843 Menschen krankgemeldet, 2022 waren es 297.779. Die Zahlen beinhalten allerdings nur ÖGK-Versicherte sowie Bezieher von Arbeitslosengeld.

Die meisten Krankenstände verzeichnet naturgemäß Wien, mit 76.330. Es folgen Oberösterreich (54.723), Niederösterreich (52.657), die Steiermark (42.529) und Tirol (21.274). Am wenigsten kranke Menschen zählt man in Salzburg (15.575), Kärnten (14.938), Vorarlberg (10.840) sowie im Burgenland (7977).

ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter empfiehlt angesichts der steigenden Zahlen die drei klassischen Vorbeugungsmaßnahmen: Hände waschen, Maske tragen, impfen. „Um Ansteckungen und Weiterverbreitung zu vermeiden, sind Masken ein sicherer Schutz. Gerade Menschen mit Risikofaktoren sollten das berücksichtigen. Ihnen, aber auch allen anderen, empfehlen wir eine Impfung gegen Covid-19 und gegen Influenza. Auch Händewaschen ist wichtig, denn unwillkürlich greift man sich ins Gesicht und hat damit ein höheres Risiko, Erreger zu übertragen“, erklärt Krauter. (schev)