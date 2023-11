Concordia fordert Entpolitisierung des ORF

Der Presseclub Concordia fordert eine „weitgehende Reform“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Kernpunkt ist die Absicherung der Unabhängigkeit des ORF.

Dass der Verfassungsgerichtshofs das ORF-Gesetz in einigen Punkten aufgehoben hat (weil die Bestellung und Zusammensetzung von ORF-Stiftungs- und Publikumsrat verfassungswidrig ist) hält Andreas Koller für „eine Chance“. Der Präsident des Presseclub Concordia fordert, die notwendige Reparatur des ORF-Gesetzes für „eine grundlegende und weitgehende Reform des ORF“ zu nutzen. Der Presseclub präsentierte am Montag ein Positionspapier mit fünf Forderungen. Es gehe darum, „die redaktionelle und operative Unabhängigkeit des ORF langfristig zu sichern“, so Koller.

Neben der Frage einer ausreichenden Finanzierung (die mit 1. Jänner über eine Haushaltsabgabe gewährleistet ist) sei die massivste Gefahr für die Unabhängigkeit des ORF ein beherrschender Einfluss auf seine Aufsichtsgremien. Hier hat der Verfassungsgerichtshof eingegriffen: Der Einfluss der Regierung auf Stiftungs- und Publikumsrat soll mit einer Neugestaltung des Gesetzes reduziert werden. Der Concordia ist das zu wenig: „Die Frage nach dem Einfluss der politischen Parteien, die die Regierung bilden, lässt der VfGH unbeantwortet. Gesetzliche Regeln, die parteipolitischen Einfluss zulassen, bleiben damit vorerst weiter möglich.“

Stiftungsrat auf 20 Mitglieder schrumpfen

Die Concordia fordert unter anderem, im Gesetz zu verankern, dass der ORF im Interesse der Allgemeinheit zu handeln hat – Gremien und Management sollten ausdrücklich daran gebunden werden. Zentral ist auch die Forderung nach Transparenz: Stiftungs- und Publikumsräte, aber auch das Management müssten „transparent, begründe und überprüfbar“ bestellt werden – nach objektiven Kriterien, mit öffentlichen Hearings und der Möglichkeit, Entscheidungen mittels Popularbeschwerde anfechten zu können. ORF-(General-)Direktoren sollten in geheimer Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit bestellt werden.

Der Stiftungsrat sollte von 35 auf 20 fachlich qualifizierte Mitglieder geschrumpft werden, die „als professionalisierte, parteipolitisch unabhängige, geschäftliche Aufsicht“ agieren und dafür auch „angemessen bezahlt“ werden. Die Stiftungsräte sollten strengeren Unvereinbarkeitsregeln unterliegen und durch den Publikumsrat mit Zweidrittelmehrheit bestellt werden. Sie sollten nur für geschäftliche Fragen, nicht wie bisher auch für inhaltliche Fragen zuständig sein, fordert die Concordia.

Publikumsrat soll repräsentativ für die Gesellschaft sein

Für Inhaltliches wäre der Publikumsrat zuständig sein, der als „unabhängige repräsentative gesellschaftliche Aufsicht“ über den ORF wachen soll. Laut Concordia sollte er nur noch zu einem Drittel politisch und parteinahe besetzt werde. Zwei Drittel seiner Mitglieder sollten nach dem Grundsatz der partizipativ-gesellschaftlichen Repräsentation bestimmt werden.

Im fünften und letzten Punkt fordert der Presseclub mehr Transparenz und Kontrolle – etwa die Veröffentlichung von Protokollen der Gremiensitzungen, der Kosten für konkrete Produktionen und Leistungen sowie die Offenlegung von Vertragspartnern. Popularbeschwerden sollten erleichtert werden, die Regulierungsbehörde den Finanzbedarf des ORF (und daraus folgend die Festsetzung des ORF-Beitrags) umfassend prüfen können. Eine ORF-Reform in diesem Sinne sei „nicht nur eine Frage der Medienpolitik, sondern eine Frage der Demokratie selbst“, sagt Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus. Es gehe darum, den öffentlichen Auftrag zu stärken und sicherzustellen, „dass der ORF auch in Zukunft eine tragende Säule unserer demokratischen Gesellschaft bleibt“.