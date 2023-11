Innovation durch Kooperation und Dialog auf Augenhöhe

2019 trafen sich beim ersten Austrian Health Forum Expert:­innen und visionäre Persönlichkeiten aus der ganzen Welt am Krallerhof in Leogang.

In den vergangenen Jahren hat das Gesundheitssystem eine Fülle von Herausforderungen erlebt.

Das AHF greift diese Themen seit 2018 auf, um im Expert:innen-Diskurs Lösungen zu erarbeiten.

Die Covid-19-Pandemie war weltweit ein Stresstest für die Gesundheitssysteme. Dabei wurden viele Schwächen offenkundig und gleichzeitig noch weiter verstärkt. Diese Krise hat laut Expert:innen jedoch nur die Spitze des Eisbergs zum Vorschein gebracht, denn das Gesundheitssystem stand schon lang vor der Pandemie vor komplexen Problemen.

Letztlich sind es die Gesellschaften selbst, die durch demografische, politische, wirtschaftliche, technologische und ökologische Veränderungen in Krisen schlittern. Politiker:innen, Gesundheitsexpert:innen und Bürger:innen stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Die Themenpalette reicht von sinkendem Vertrauen in die Systeme und steigenden Gesundheitskosten über die problematische Ungleichheit im Zugang zur Gesundheitsversorgung bis hin zum Umgang mit Gesundheitsdaten. Die Probleme im gesellschaftlich so zentralen Bereich des Gesundheitswesens manifestieren sich aktuell in unterschiedlichen Ausprägungen: Pflegenotstand, Ärztemangel oder Lieferengpässe bei Arzneimitteln.

Inspirierende Kongresse.

Das Austrian Health Forum feiert heuer sein fünfjähriges Bestehen. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 spricht es aktuelle Probleme an und zeigt innovative Lösungsansätze auf. Mittlerweile ist dadurch eine Plattform entstanden, auf der Expert:innen, Fachleute und Interessierte zusammenkommen, um Bewegung in die oft verkrusteten Strukturen und verfahrenen Diskussionen zu bringen und pragmatischen Lösungen zum Durchbuch zu verhelfen.

Seit 2021 ist der Congress Schladming das Zentrum der jährlich stattfindenden Kongresse. Klaus Ranger

Im Juni 2019 trafen sich beim ersten Austrian Health Forum Expert:innen und visionäre Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland am Krallerhof in Leogang. Das Forum stand damals ganz im Zeichen der Digitalisierung als Innovationsmotor im Gesundheitswesen. Inzwischen finden die Netzwerkgipfel im Congress Schladming statt, wo alljährlich mehr als 350 Vordenker:innen zusammenkommen. Die Kongresse haben sich zu einem festen Bestandteil der österreichischen Gesundheitsagenda entwickelt und vernetzen hochkarätige Redner:innen und Expert:innen aus dem In- und Ausland.

2023 fand im September das Austrian Health Forum erstmals zusätzlich zum Kongress in Schladming als Pre-Conference zum European Health Forum Gastein statt, um so die nationalen Gesundheitsthemen im europäischen Kontext zu beleuchten.

Political Design Thinking

Die Kongresse des AHF zeichnen sich vor allem durch ihre interaktiven Formate (Workshops, Paneldiskussionen) aus, die auf der Methode des sogenannten „Political Design Thinking“ basieren. Verbunden werden dabei Innovationsmethoden mit Elementen der Politikberatung. Ziel ist es, Impulse, Erfahrungen und Netzwerke von Expert:innen derart zu verweben, dass Fragestellungen neu begreifbar werden. So können überzeugende Ideen gefunden und auf ihre Relevanz und Praxistauglichkeit geprüft werden.

beigestellt