Dieser Brite mag die U6: Wreckless Eric in Wien

Ein Urgestein des Punk tourt durch Europa: Wreckless Eric ließ es im Chelsea krachen.

1977, als Punk und Pubrock noch verwechselt werden konnten, begann die Karriere des Wreckless Eric. Und das durchaus stürmisch. Seine erste Single „I’d Go The Whole Wide World“ wurde zum Klassiker. Veröffentlicht wurde sie auf dem Label Stiff, wo sich auch Ian Dury und Elvis Costello tummelten, die später weitaus mehr Alben verkauften als er. Seine sehr witzige Biographie nennt sich sardonisch „Dysfunctional Success“. Sie wird nächstes Jahr zu seinem Siebziger neu aufgelegt.

Jetzt machte der 69jährige auf einer ausgedehnten Europatour Halt im Wiener Chelsea. Kälte, Wind und Schneeregen nimmt er genauso leicht wie die teilweise recht langen Autofahrten zu Spielorten, die allesamt eher klein sind. Doch nie hat er bessere Songs geschrieben als in den letzten zehn Jahren. Nicht zuletzt auch dank der Mithilfe seiner Frau, der amerikanischen Popkünstlerin Amy Rigby. Sein aktuelles Album „Leisureland“, das er hauptsächlich in Wien präsentierte, hat er aber größtenteils selbst gemacht. „Ich fühle mich wie in „Die Nacht der lebenden Toten“, raunte er nach erstem Blick ins Publikum. Auch die Geräusche, die die U6 machte, amüsierten ihn: Hier fühle er sich sicher, sei er doch in einem Haus nahe eines Verschubbahnhofs aufgewachsen.

Die Voraussetzungen für einen robust tönenden Liederabend waren also gegeben. Die Waffen seiner Wahl waren eine Gretsch-E-Gitarre und eine halbakustische Klampfe. Letztere belastete er so stark, dass es zu dem kam, was eigentlich seit Ewigkeiten fixer Bestandteil seiner Shows ist: der öffentliche Saitenwechsel, der sogar auf seiner englischen Wikipedia-Seite auf Bild festgehalten ist. In Liedern wie „Father To The Man“ bis „Drag Town“ erzählte er pointiert von Schattenseiten des Lebens, die man mit der richtigen Einstellung mit einem gewissen Amüsement ertragen kann. Pleiten, Pech und Pannen mit Würde hinzunehmen, darum geht es meist bei Wreckless Eric. Am Ende schrammelte er wüst „I’d Go The Whole Wide World“ runter. Seligkeit machte sich breit. Die Idee der romantischen Liebe, sie behagt auch in späten Jahren.