Der Run auf Immobilien in Dubai flaut ab, Europa wird bei den Russen wieder in. Die Liste der drei bevorzugten EU-Länder zeigt, dass diese genau mit dem werben, was Russen seit eh und je – und nun mehr denn je – brauchen.

Die westlichen Sanktionen wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben die Finanzabflüsse aus Russland zwar immens erschwert – und paradoxerweise so auch zur Stärkung der russichen Wirtschaft beigetragen, wie der renommierte Ökonom Ruben Enikolopow dieser Tage in einem Interview für das Onlinemedium „The Bell“ festhielt. Gänzlich verhindert haben sie diese Abflüsse jedoch nicht. Gewiss, die Richtung der Finanzströme, die sich vorwiegend in Immobilienkäufen manifestierte, hat sich im ersten Kriegsjahr 2022 fundamental geändert. Die Haupttendenz: Vom vormals begehrten Europa weg plötzlich in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), bevorzugt auch in die Türkei oder den Südkaukasus und teils nach Südostasien. Das Geld wurde sanktionsbedingt teils begleitet von den Russen selbst, oder auch umgekehrt. Statt „Londongrad“, wo die Schwer- bis Mittelbetuchten aus Wladimir Putins Reich sich über zwei Jahrzehnte tummelten, sprach man plötzlich von „Dubaigrad“.

Doch inzwischen scheint der Gipfel dieser Tendenz überschritten. Und mittlerweile zeigen sich Veränderungen, die man in dieser Form und Geschwindigkeit nicht ganz erwartet hat.