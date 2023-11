Inflation & Fellatio Unlustbetont

Wort des Jahres: Verglichen mit der aktuellen Inflation war die vom Vorjahr ein Inflationerl! Nicht mehr als eine Flatulenz.

Können Sie sich an das „Wort des (vergangenen) Jahres“ erinnern? Es hieß: Inflation! Heuer könnte es zum ersten Mal in der Geschichte des Worts des Jahres passieren, dass ein Wort seinen Titel verteidigt und zweimal hintereinander zum Wort des Jahres gewählt wird. Im Vergleich mit der heurigen Inflation war die vom vergangenen Jahr ein Inflationerl! Mit Verlaub: Nicht mehr als eine Flatulenz.

Heute kostet ein Familienessen in vielen Restaurants so viel wie im Vorjahr ein Familienurlaub! Allein der Preis eines Grilltellers muss jeden Juwelier vor Neid erblassen lassen! Und damit er noch besser schmeckt, wird einem das Einkommen da und dort um die Hälfte gekürzt. Nur die Weihnachtsfeiern bleiben natürlich. Und schuld ist: niemand. Das kennt man.

Eine Zeit lang hat man sich auf diese Weise vielleicht die staatlichen Coronahilfen zurückgeholt. Eine Zeit lang hat man sich vielleicht auf Russland und Putin ausreden können. Irgendwann muss wieder Schluss sein mit der kollektiven stillen Enteignung und dem Raub von oben, wenn man nicht will, dass die Menschen auf die Straße gehen. Stefan Zweig hat in seiner „Welt von Gestern“ eindringlich beschrieben, wie brutal die Inflation und die Menschen auf der Straße werden können, und wohin das alles führen kann, möchte man gar nicht wissen – sollte man aber …

Die Caritas warnt vor einer neuen Armut im Land: Immer mehr Menschen, die bisher mit den hohen Lebenserhaltungskosten einigermaßen zurechtgekommen sind, klagen nun darüber, dass ihre Rücklagen aufgebraucht sind. Hauptbetroffen sind Alleinerzieherinnen, Familien mit mehreren Kindern sowie Mindestpensionistinnen und -pensionisten, Künstlerinnen und Künstler, also praktisch alle außer den Gestopften. Die volkswirtschaftliche Lage ist ernst – oder um ein gutes, altes Freud-Vokabel zu bemühen: unlustbetont.

Die schöne, wenn auch nicht gerade gute Nachricht: Der Mindestpensionist Thomas S. warf sein „letztes Hemd“ von der Zuschauertribüne im Parlament und protestierte: „Die Inflation ist nichts anderes als eine gewaltige Umverteilung von unten nach oben. Die Unternehmen haben ihren Gewinn erhöht und das Volk muss sie bezahlen, weil die Regierung sich auf die Zuschauerbank zurückgezogen hat!“

Rachida Datis Verwechslung

Apropos: Noch vor mehr als einem Jahrzehnt geriet Frankreichs glamouröse Ex-Justizministerin Rachida Dati in die Schlagzeilen, weil sie in einem Interview „Inflation“ mit „Fellatio“ verwechselt hatte: Die Europaabgeordnete und damalige Justizministerin ließ sich über ausländische Investmentfonds aus und sagte: „Wenn ich sehe, dass manche von ihnen eine Rentabilität von 20 bis 25 Prozent fordern, und das bei einer mickrigen Fellatio …“

Weder Dati selbst noch der Journalistin von Canal+ fiel der Versprecher (die Freud’sche Fehlleistung?) zunächst auf. Das waren schöne Zeiten! Ich glaube nicht, dass heute noch so eine Verwechslung möglich wäre … Präsident Nicolas Sarkozy kostete die Geschichte ein Lächeln, er nahm seine Lieblingsministerin auch weiterhin auf zahlreiche Reisen mit. (Ob sie da eine Inflation gemacht haben, ist nicht überliefert.) Zur Ehrenrettung von Rachida Dati sei gesagt, dass sie nicht weit danebenlag: Etymologisch gesehen kommt die „Inflation“ aus dem Lateinischen: „Inflatio“ bedeutet das „Sichaufblasen“, das Verb „inflare“ „hineinblasen“. Na alsdann! Latein bleibt Latein – nur dass wir heute mit unserem Latein am Ende sind. Es wird noch so weit kommen, dass Mindestpensionisten der Regierung im Parlament nicht nur ihr letztes Hemd, sondern die letzte Unterhose vor die Füße werfen

Egyd Gstättner (* 1962) ist Autor, Gestalter von Features für den Rundfunk, Theatermacher und Kolumnist. Zuletzt erschienen: „Ich bin Kaiser“ (Picus, 2022).

