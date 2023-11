Neuseelands neuer Premier stampft striktes Rauchverbot ein

Premier Chris Luxon lockert an seinem ersten Arbeitstag das Tabakgesetz, um Steuersenkungen zu finanzieren.

Neuseelands neuer Premierminister Christopher Luxon startete seine Regierungszeit am Montag gleich mit einem Paukenschlag: Die rechtskonservative Koalition aus National Party, der ACT Party und der populistischen NZ First will das Tabakgesetz der Vorgängerregierung wieder rückgängig machen. Dies hatte die rechte NZ First anscheinend zu einer Bedingung in den Koalitionsverhandlungen gemacht.

Die frühere Labour-Regierung unter Jacinda Ardern hatte den legalen Zigarettenkauf für Jugendliche, die 2009 geboren wurden, de facto unmöglich gemacht. Damit sollte der Handel in den nächsten Jahren gestoppt werden und Neuseeland bis 2025 rauchfrei sein. „Es gibt keinen guten Grund, den Verkauf eines Produkts zuzulassen, das die Hälfte der Menschen tötet, die es verwenden“, sagte die einstige Vize-Gesundheitsministerin Ayesha Verrall. Das Gesundheitssystem werde viel Geld einsparen.