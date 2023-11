Mafia-Prozess: Insel vor Dubai gehört jetzt dem Staat Italien

Der berüchtigte Boss der Camorra, Raffaele Imperiale, steht mit 20 weiteren Angeklagten vor Gericht. Er wurde 2021 verhaftet und 2020 an Italien ausgeliefert. Eine seiner Inseln überschreibt er nun dem Staat.

Raffaele Imperiale, ein berüchtigter Drogenhändler der Camorra, hat den italienischen Behörden den Besitz einer Insel übertragen, die in einem Archipel vor der Küste Dubais liegt und ihm bisher gehörte. Die Ankündigung erfolgte während eines Prozesses in Neapel, bei dem etwa 20 Angeklagte vor Gericht stehen. Darunter befindet sich auch der internationale Drogenhändler, der inzwischen zum Kronzeugen geworden ist.

Der 49-jährige Imperiale wurde im August 2021 nach fünf Jahren auf der Flucht in Dubai verhaftet und im März 2022 an Italien ausgeliefert. Er war seit 2016 untergetaucht und lebte in Dubai auf großem Fuß.

Monopol auf peruanisches Kokain

Imperiale, der laut den Ermittlern seine kriminelle Karriere in einem Coffeeshop in Amsterdam begann, soll zusammen mit dem ehemaligen meistgesuchten niederländischen Verbrecher Ridouan Taghi, dem irischen Bandenchef Daniel Kinahan und dem bosnischen Drogenhändler Edin Gačanin an der Spitze eines mutmaßlichen Superdrogenkartells gestanden sein. Die Gruppe wurde bei Treffen im Hotel Burj Al Arab in Dubai, dem Sitz des mutmaßlichen Kartells im Jahr 2017, beobachtet. Nach Ansicht der italienischen Behörden handelt es sich um eines der 50 größten Drogenkartelle der Welt, das praktisch ein Monopol auf peruanisches Kokain hat. (APA)