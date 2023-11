Korruption bei Wiener Wohnen? Dutzende Beschuldigte im Gerichtssaal

Ließen sich frühere Bedienstete der Stadt Wien schmieren? Die WKStA bejaht diese Frage. Dutzende Beschuldigte standen am Montag vor dem Strafrichter.

Sie saßen nicht nur auf der Anklagebank. Dafür wäre ebendort viel zu wenig Platz gewesen. Daher okkupierten die Beschuldigten auch die Hälfte des Zuschauerraums. Der Massenprozess gegen 53 Leute (fast alle waren im Gerichtssaal erschienen, ein paar waren krank) drehte sich um Bestechlichkeit. Werkmeister und Referenten des städtischen Großunternehmens „Wiener Wohnen“ sollen jede Menge Gutscheine eingesteckt – und dafür bei ungerechtfertigten Auftragsvergaben weggesehen haben.

Und auch jene Firmenchefs und Handwerker, die die Aufträge bekamen, Reparaturarbeiten in Wiener Gemeindebauten, werden nun in dem für mehrere Tage anberaumten Korruptionsprozess beschuldigt. Nämlich wegen Bestechung. Bis auf einen Handwerker bekannten sich am Montag allesamt nicht schuldig. Davon, dass ihnen die beiden Anklagevertreter ins Gewissen redeten („Denken Sie darüber nach, ein Geständnis abzulegen, am letzten Verhandlungstag wird es zu spät sein“), ließen sie sich nicht beeindrucken.

Das Muster sah laut WKStA so aus: Jene Firmen, die mit Wiener Wohnen Rahmenverträge hatten, angeführt vom Geschäftsführer einer Glaserei- und Malerei-Gesellschaft, von S. (58), sollten anfallende Arbeiten, etwa den Austausch kaputter Fenster, permanent erledigen. Dem war auch so. Doch ab 2011 riss eine Unsitte ein: Nicht die Werkmeister der Stadt bestimmten, wann und wo welche Arbeit zu erledigen ist, sondern die Handwerksfirmen.

Geld zum Tanken, Einkaufen

Das hatte anfänglich noch praktische Gründe. Erstens: Es waren sowieso dauernd Handwerker in den Gemeindebauten, diese entdeckten bei Rundgängen weitere Schäden und meldeten diese der Stadt. Zweitens: Den Beamten oder Vertragsbediensteten von Wiener Wohnen war es schon aus Kapazitätsgründen gar nicht möglich, ständig sämtliche Mängel oder Schäden an der Bausubstanz selbst im Auge zu behalten.

So begannen eben die Firmen von sich aus Aufträge vorzuschlagen. Auch solche, die gar nicht notwendig sind. Damit die Bediensteten von Wiener Wohnen den jeweils entsprechenden Auftrag auch formal erteilten, ohne lange hinzusehen – und damit auch nach getaner Arbeit keine Kontrolle stattfindet, bekamen sie von den Handwerkern Gutscheine. Etwa zum Tanken oder zum Einkaufen. Oder sie bekamen Autobahnvignetten oder ein kleines Taschengeld.

170.000 Euro Schaden?

Sehr bald sollen die Arbeiter gierig oder unverschämt oder beides geworden sein und Arbeiten verrechnet haben, die nie vorgenommen wurden. Zur Belohnung für das Stillhalten sollen die Beamten eben mit Gutscheinen – und zwar im Gegenwert von drei Prozent der Auftragssumme – entschädigt worden sein. Durch diese Art von fortgesetzter Kleinkorruption soll laut Anklage in Summe ein möglicher Schaden von 170.000 Euro entstanden sein. Die Firmen sollen bezüglich der vielen ohne Auftrag vorgenommenen Arbeiten sogenannte Häuserlisten geführt haben. Diese dienen nun als Beweismittel der Anklage.

Laut WKStA habe man im Nachhinein etwa Rechnungen entdeckt, welche den Austausch von Fenstern auswiesen, obgleich es sich um fensterlose Kellergeschoße gehandelt hatte. Oder es seien Fenster als neu verrechnet worden, obgleich bei Begehungen festgestellt wurde, dass immer noch die alten Fenster montiert waren. Oberstaatsanwalt Roman Reich: „Auf diese Art wurde eine Vielzahl von Scheinaufträgen generiert.“ Etwa 7000 derartige Aufträge habe es gegeben.

„Alleine aus den Häuserlisten ist in keiner Weise nachvollziehbar, ob ein gewisser Gutschein für ein allfälliges pflichtgemäßes oder pflichtwidriges Handeln ausgestellt wurde.“ Dies erklärte Martin Nemec, der Verteidiger des Hauptangeklagten S. Auch sei bei den drei Prozent der Kosten, die die Werkmeister erhalten haben sollen, keineswegs klar, dass diese für „ein konkretes, geschweige denn ein rechtswidriges Amtsgeschäft“ verwendet wurden. Norbert Wess, jener Anwalt, der die meisten Beschuldigten vertritt, sah ein „massives Beweisproblem“ auf Seiten der WKStA. Nur ein einziger Handwerker gestand: „Ich bin in dieses System hineingeraten und war zu schwach ,nein’ zu sagen.“