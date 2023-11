Der Knödel ist kein Bommelding

Die Zwetschkenknödel im Tiefkühler gehen zur Neige: untrügliches Zeichen, dass es Winter wird.

Der neueste Jugendtrend in Belgien (und leider auch in Österreich und anderen europäischen Ländern) ist die Bombendrohung gegen Schulen. Am Montag war es wieder so weit: Gut 30 Schulen in Brüssel und der Wallonie waren auf polizeilichen Befehl geschlossen, weil am Sonntagabend irgendein kranker Zeitgenosse Sprengsätze in ihnen angekündigt hatte. Wie stets fand man auch dieses Mal nichts, was eine Erleichterung ist. Aber ich frage mich, wie man diese Unart stoppen kann. Wie kommen Eltern, Kinder und Lehrer dazu, sich vom Narrensaum der Gesellschaft einschüchtern und am Lernen hindern zu lassen?

Ein wenig erheiterte mich in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass „Bombendrohung“ auf Niederländisch „bommelding“ heißt. Allerdings spricht man das „Bom-Melding“ aus, nicht „Bommel-Ding“, denn unter einem Bommel-Ding verstehe ich eher eine Pudelmütze mit Pompon an der Spitze.

Ein anderes rundes Ding führt mich an eine jener kulturellen Grenzen, die uns Europäer einerseits voneinander trennen, andererseits aber so interessant machen in unserer Verschiedenartigkeit. Ich meine den Knödel, den man in der fabelhaften, vielfältigen belgischen Küchenkunst nicht findet. Das hat unter anderem zur Folge, dass ich bei Heimatbesuchen Semmelwürfel in rauen Mengen besorgen muss, wenn ich in Brüssel Freunden einen Schweinsbraten mit standesgemäßer Begleitung kredenzen möchte (meine Entdeckung des Jahres: der warme Krautsalat aus „Die gute Küche“ von Plachutta und Wagner). Jedenfalls kommt nun auch hier allmählich der Winter an, selbst wenn der Schnee vorerst in flüssiger Form fällt. Am Wochenende holte ich die letzten Zwetschkenknödel aus der Tiefkühltruhe, gefüllt mit den Früchten aus dem Urlaub an der Atlantikküste. Wann, hatten Sie noch einmal gesagt, fängt der Sommer wieder an?

