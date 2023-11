Der Psychokrieg der Hamas um die Feuerpause

Avihai Brodutch schließt seine Familie in die Arme: seine Ehefrau und die Kinder Oria (4), Yuval (8) and Ofri (10).

Avihai Brodutch schließt seine Familie in die Arme: seine Ehefrau und die Kinder Oria (4), Yuval (8) and Ofri (10). Reuters

Am vierten Tag der Waffenruhe spitzte sich das Drama um eine Verlängerung zu. Beide Seiten einigten sich schließlich auf weitere zwei Tage. Israels Armee steht Gewehr bei Fuß.

Von Haifa über Tel Aviv bis zu den Hotels in Eilat am Roten Meer, die voll sind mit den aus den devastierten Kibbuzim Geretteten. Am Montagabend war Israel im Bann der Freilassung weiterer Geiseln, die sich vorerst wieder einmal hinausgezögert hatte, und einer Verlängerung der Feuerpause. Würde sie nur noch Stunden oder doch Tage halten? Eine weitere zweitägige Waffenruhe stand am Ende der Verhandlungen mit den internationalen Vermittlern. Ein Kompromiss: Israel wollte von Tag zu Tag neuverhandeln, die Hamas eine viertägige Feuerpause.

Untertags waren Frank-Walter Steinmeier und Elon Musk, ungleich mächtiger als der deutsche Präsident, unabhängig voneinander und zum Teil in Begleitung von Premier Benjamin Netanjahu durchs Land getourt. Sie besichtigten die Orte des Hamas-Massakers des 7. Oktober wie den Kibbuz Kfar Aza im Süden Israels, wo die vierjährige Avigal zunächst unter den Leichen ihrer Eltern begraben war, während sich ihre älteren Geschwister in einem Schrank versteckt hielten.

Avigal alias Abigail, eine US-israelische Staatsbürgerin, war am Sonntag nach 50 Tagen aus der Geiselhaft im Gazastreifen freigekommen. In Israel machte ihre Geschichte die Runde, und in den USA sprach Präsident Joe Biden im Zuge seines Plädoyers für eine Verlängerung der Feuerpause ihr Schicksal explizit an – ehe er auch mit ihrer Familie und mit Netanjahu telefonierte.