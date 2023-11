Wir verraten Ihnen, wo sie in Wien Originalwerke der Künstler finden, denen derzeit Kinofilme gewidmet werden. Denn das sind überraschend viele.

Diese Fußsohlen sind schmutzig, eindeutig. Als Betrachter wird man darauf direkt mit der Nase gestoßen: Die Armen, die Caravaggio Merisi auf diesem Madonnenbild malte, sind nicht in hehrer Noblesse erstarrt, nicht idealisiert, sie sind dreckig. Und wenn sie stinken könnten, täten sie auch das. Alle, die den Caravaggio-Film, der aktuell im Kino läuft, gesehen haben, wissen das. Die soziale Mission dieses malenden Mörders oder mordenden Malers, der hier in wirklich all seinen Klischees derart gebadet wird, dass er am Ende sogar im spontan herbeigeschafften Leichensack im Meer versinken darf, ist wohl die einzig bedenkenswerte Botschaft, die man aus diesem Kostümschinken mitnehmen kann. Ja, Caravaggios rührende Hinwendung zu den Armen und Verstoßenen bildet die einzige moralische Rechtfertigung in und für diese neuerliche filmische Künstlerstudie. Sie muss als zur Malweise passender scharfer Hell-Dunkel-Kontrast auch zur Zeichnung seines ach so schwierigen Charakters dienen.