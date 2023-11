Außenminister bringt thailändische Geiseln heim

17 thailändische Geiseln wurden in den vergangenen Tagen von der Hamas freigelassen. Sie sollen noch diese Woche in ihre Heimat zurückfliegen.

Der thailändische Vize-Premier Parnpree Bahiddha-Nukara ist am Dienstag nach Israel gereist, um 17 von der Hamas freigelassene Geiseln aus Thailand in Empfang zu nehmen. Die thailändischen Arbeiter waren am 7. Oktober von der Hamas gefangen genommen worden und sind in den letzten Tagen im Zuge der Vereinbarungen zur Feuerpause zwischen Israel und der Hamas freigekommen.

Parnpree Bahiddha-Nukara, gleichzeitig Außenminister Thailands, wird außerdem drei thailändische Staatsbürger im Spital besuchen, die beim Überfall der Hamas verletzt wurden. Die Rückreise für die freigekommen Thailänder ist für Donnerstag geplant. Laut offiziellen Angaben befinden sich noch immer 15 thailändische Staatsbürger in der Gewalt der Hamas.

Vor dem Überfall der Hamas am 7. Okto­ber haben sich nach offiziellen Angaben etwa 30.000 thailändis­che Arbeit­nehmer in Israel aufgehalten. Nach Angaben des Außenministerns wur­den seit­dem etwa 8000 Personen mit 35 Flü­gen zurück in die Heimat geflogen. Das Außen­min­is­teri­um berichtete jedoch von tausenden Thailändern, die trotz des eskalieren­den Kon­flik­ts in Israel bleiben wollen.