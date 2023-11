Or Yakoov auf dem offiziellen Bild, mit dem seine Freilassung gefordert wurde. Reuters / Hostages And Missing Families Forum

Die Teenager Or und Yagil waren unter jenen Geiseln, die am Montag freigekommen sind. Ihre Mutter berichtet vom Wiedersehen.

Die Brüder Or Yaakov, 16, und Yagil Yaakov, 13, waren unter jenen Geiseln, die am Montagabend von der Hamas freigelassen wurden. Die Nachrichtenseite N12 veröffentlichte am Montagabend ein Foto, wie die beiden Teenager von ihrer Mutter, Renana Gome, in die Arme geschlossen wurden. „Home“ (Zuhause) betitelte die Mutter den Post.

Gome berichtete, dass sie zuletzt Kontakt zu ihren Kindern hatte, als sich die beiden Teenager am 7. Oktober während des Hamas-Überfalls in einem Schutzraum vor den Terroristen versteckten. Sie telefonierte gerade mit den Söhnen, als die Hamas-Kämpfer in den Schutzraum eindrangen und die beiden mitnahmen. „Nehmt mich nicht mit, ich bin so jung“, habe ihr jüngerer Sohn zu den Entführern gesagt, danach brach der Kontakt ab. Später hätten die Terroristen angerufen und der Mutter gesagt, dass sie die Kinder in ihrer Gewalt hätten. Der ältere Sohn, Yagil, war in einem Propaganda-Video der Hamas zu sehen, das am 9. November veröffentlicht wurde.

Auch der Vater Yair wurde zusammen mit seiner Partnerin Merav Tal und den Kindern aus seinem Haus im Kibbuz Nir Oz entführt, die Erwachsenen befinden sich jedoch noch in der Gewalt der Hamas.