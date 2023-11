Ein englischer Lord ließ einst Teile des Parthenon-Frieses abbauen und nach England bringen. Heute sind sie ein Kernstück der Sammlung des British Museums – und sorgen nun für einen diplomatischen Eklat.

Über die Rückgabe von kolonialer Raubkunst wie der Benin-Bronzen, die Deutschland in den vergangenen Monaten zum Teil an Nigeria retournierte, wird heuer viel gesprochen. Griechenland fordert die Rückgabe von einem seiner wichtigsten Kunstschätze seit Jahren vergeblich: jenen Teilen des Parthenon-Frieses, die als eines der Herzstücke der Sammlung im British Museum ausgestellt sind. Nun hat der Fall einen diplomatischen Eklat ausgelöst: Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte kurzfristig ein Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis in London ab, das für den heutigen Dienstag vorgesehen war. Das britische Kabinettsmitglied Mark Haper bestätigte indirekt, dass der Kulturstreit der Grund war.

Die britische Regierung habe ihre Position zu den Friesteilen wiederholt klar gemacht: Sie sollten Teil der ständigen Kollektion im British Museum bleiben, sagte Harper der BBC.

Mitsotakis reagierte empört. Er sei verärgert über die Absage, die nur wenige Stunden vor dem geplanten Termin erfolgt sei, teilte er Montagabend mit. „Die Positionen Griechenlands in der Frage der Parthenon-Skulpturen sind allgemein bekannt“, schrieb er. „Ich hatte gehofft, die Gelegenheit zu haben, sie mit meinem britischen Amtskollegen zu erörtern, ebenso wie die großen Herausforderungen der internationalen Lage: Gaza, Ukraine, die Klimakrise, Migration.“

Zuvor hatte Mitsotakis erneut mit Nachdruck gefordert, London solle die Friesteile des Parthenon-Tempels auf der Athener Akropolis zurückgeben. Es sei, als würde man die „Mona Lisa“ teilen und die eine Hälfte im Pariser Louvre und die andere im British Museum zeigen, hatte der Regierungschef am Sonntag der BBC gesagt. Im Jänner hatte es geheißen, dass es Geheimgespräche zwischen Großbritannien und Griechenland um die Rückgabe geben soll.

Lord Elgin ließ Fries nach England bringen

Der Streit um den Besitz der Altertümer währt seit Jahrzehnten. Der Parthenon-Tempel („Jungfrauengemach“) auf der Akropolis ist eines der berühmtesten noch existierenden Baudenkmäler des antiken Griechenlands. Der britische Diplomat Lord Elgin hatte Anfang des 19. Jahrhunderts die am besten erhaltenen Marmorplatten und -skulpturen des Parthenon-Frieses abbauen und nach England bringen lassen.

Der Abbau des Frieses geht auf ein Dekret von Sultan Selim III. im Jahr 1801 zurück. Es gestattete dem britischen Gesandten in Konstantinopel, eben Thomas Bruce Elgin, „einige Steinblöcke mit Inschriften oder Figuren“ mitzunehmen. Elgin ließ jedoch den ganzen Fries des Parthenon herausbrechen und verschiffte ihn nach London. Einzelstücke wurden schon unterwegs verkauft, so auch drei Exemplare an den Vatikan. Eglin verkaufte einen Gutteil 1816 an das Britische Museum. In Großbritannien werden sie auch nicht nach ihrem Ursprungsort benannt, sondern „Elgin Marbles“ nach ihrem Überbringer.

2006 hatte die Antikensammlung der Universität Heidelberg als erste Institution die in ihrem Besitz befindlichen Teile des Parthenon zurückgegeben, auch der Vatikan hat seine Teile retourniert. Seitdem wird eine Zusammenführung aller zerstreuten Fragmente an ihren Ursprungsort gefordert. Zuletzt überließ vergangenen Mai das Archäologische Museum im süditalienischen Palermo dem Akropolismuseum in Athen seine Tempel-Bruchstücke. (APA/AFP/Reuters/Red.)