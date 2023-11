EuGH-Urteil: Arbeitgeber darf Kopftuch ausnahmslos verbieten

Im privaten Bereich darf in der EU jeder seinen Glauben zur Schau tragen. In der Arbeit hingegen gibt es dafür klare Grenzen.

Im privaten Bereich darf in der EU jeder seinen Glauben zur Schau tragen. In der Arbeit hingegen gibt es dafür klare Grenzen. APA / AFP / Tobias Schwarz

Wenn ein Arbeitgeber strikte weltanschauliche oder religiöse Neutralität am Arbeitsplatz wünscht, muss diese jedoch für alle Konfessionen gelten.

Brüssel. Der Gerichtshof der EU (EuGH) hat am Dienstag seine langjährige Judikatur in der Frage des Tragens religiöser Zeichen am Arbeitsplatz bestätigt. Im Urteil in der Sache C-148/22 Commune d‘Ans befand der Hof, dass ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmerinnen ausnahmslos verbieten kann, bei der Arbeit das islamische Kopftuch aufzusetzen – und zwar egal, ob sie im Kontakt mit Kunden sind, oder nur Innendienst versehen.