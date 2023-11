Was am häufigsten in Hotels gestohlen wird

Handtücher sind nach wie vor sehr begehrt, aber auch Mini-Kühlschränke werden neuerdings von Reisenden entwendet.

Eines gleich vorweg: Handtücher und auch Bademäntel werden in Hotels am häufigsten gestohlen. Dicht gefolgt von Kleiderbügeln, Stiften und Kosmetik. Aber es werden auch außergewöhnlichere Dinge entwendet, wie die Plattform Wellness Heaven erhoben hat, indem 1.376 Hoteliers befragt wurden.

So berichtet ein Berliner Hotel, dass die gesamte Badarmaturen entwendet wurden, aus der Lobby in einem Hotel in Italien verschwand sogar ein Piano und in einem Hotel im Deutschland war auf einmal die gesamte Stereoanlage des Wellness-Bereichs weg. In Frankreich versuchte sich ein Gast am Diebstahl eines ausgestopften Wildschweinkopfs und besonders kurios: In einem Hotel in England montierte ein Gast die Nummer von seiner Hotelzimmertür ab.

Handtücher werden mit Abstand am häufigsten entwendet. Wellness Heaven

Österreicher stehlen Geschirr und Kaffeemaschinen

Welches Diebesgut besonders beliebt ist, lässt sich angeblich auch an der Nationalität der Gäste ablesen. Während die Deutschen am liebsten Handtücher, Bademäntel und Kosmetik mitgehen lassen, sind es in Österreich gerne Geschirr und Kaffeemaschinen. Italiener setzen auf Weingläser, in der Schweiz ist der Haarföhn besonders begehrt. Franzosen stehlen am häufigsten Fernsehgeräte und Fernbedienungen, in den USA stehen Kopfkissen und Batterien hoch im Kurs. Ganz praktisch gehen es die Holländer an. Sie stehlen sehr gerne Glühbirnen und Toilettenpapier.

5-Sterne-Gäste wollen wohl mehr für ihr Geld. Wellness Heaven

Unterschiede gibt es auch im Diebesverhalten zwischen den Gästen in 4- und 5-Sterne-Hotels. Die Wahrscheinlichkeit, dass TV-Geräte gestohlen werden, sei in einem 5-Sterne-Hotel um 4,9 Mal höher als bei Reisenden im 4-Sterne-Hotel, heißt es dazu von Wellness Heaven. Ebenfalls begehrt in 5-Sterne-Hotels sind Kunstwerke, Tablet Computer und Matratzen. Bei Gästen im 4-Sterne-Hotels sind Handtücher und Kleiderbügel tendenziell beliebter, gerne lässt der 4-Sterne-Gast auch Batterien und Fernbedienungen mitgehen.

2019 wurden bereits das beliebteste Diebesgut in Hotels erfragt. Seit damals sind Mini-Kühlschränke neu in der Liste des Diebesguts aufgetaucht. Seit 2019 werden sowohl Kaffeemaschinen, als auch Matratzen und Tablet Computer häufiger entwendet. Telefone, Besteck und Lampen werden seit 2019 hingegen weniger gestohlen. (cg)

>>> „Wellness Heaven“