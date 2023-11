Schicksalstage im Nahen Osten

Die Teilung Palästinas durch die UNO Generalversammlung 1947 und die Folgen.

Am 29. November 1947 hat die in Lake Success tagende UNO-Generalversammlung in Nachfolge des Völkerbundes die Teilung des britischen Mandatsgebietes Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat beschlossen.

Bei der Abstimmung zum Teilungsplan gab es 33 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und zehn Enthaltungen. Jerusalem sollte ein corpus separatum sein, einer internationalen Verwaltung unterstellte Enklave. Die Juden akzeptierten den UNO-Teilungsplan, die Araber lehnten ihn ab. In der jüdischen Welt galt dieser Teilungsplan, der erstmals die Schaffung eines jüdischen Staates nach 2000 Jahren vorsah, als „Wunder von Lake Success“. In jüdischen Gebeten wurde und wird dreimal am Tage die Rückkehr nach Zion vom Ewigen erfleht ! Dieser Traum sollte nun in Erfüllung gehen. Ein grenzenloser Jubel brach in der jüdischen Welt aus. Lake Success war der provisorische Sitz der UNO von 1946 bis 1951.

Palästina wird britisches Mandatsgebiet

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1920 in der Konferenz von San Remo und 1923 in der von Lausanne dem Britischen Empire Palästina als Mandatsgebiet des Völkerbundes anvertraut. Großbritannien und Frankreich, die zweite Mandatsmacht im Nahen Osten, hatten bereits 1916 im sogenannten Sykes-Picot -Abkommen Gebiete des osmanischen Reiches in eigene Interessensphären aufgeteilt. Frankreich erhielt das Völkerbundsmandat für Syrien und den Libanon. Francoise George Picot und Mark Sykes waren hohe Beamte, die die Nachkriegsordnung im Nahen Osten faktisch bis in unsere Tage bestimmten.

Britische Schaukelpolitik

Sowohl den Juden als auch den Arabern versprachen die Briten unab-hängige Staatsgebiete im Nahen Osten als Gegenleistung für die Unterstützung im Kampf gegen das osmanische Reich und die Entente. Der britische Außenminister Lord Arthur Balfour verfasste im November 1917 einen Brief an Lord Walter Rothschild, der als „Balfour Deklaration“ mit völkerrechtlicher Bindekraft in die Geschichte einging. Die Balfour-Deklaration war die wichtigste politische Charta zur Schaffung eines jüdischen Staates. Sie umfasste 67 Worte und war ein bedeutender diplomatischer Durchbruch für den Zionismus.



Die Versprechungen gegenüber den Arabern führten 1922 zur Teilung Palästinas durch den damaligen Kolonialminister Winston Churchill in ein Gebiet westlich des Jordans (Cisjordanien) und in eines östlich des Jordans (Transjordanien); das Flächen-Verhältnis war etwa 22 :78. In Trans-jordanien wurde das Emirat Jordanien unter britischer Patronanz errichtet. Emir Abdallah Ibn al Hussein aus der Dynastie der Haschemiten wurde später der erste König von Jordanien.

Abdallah hatte zugunsten seines Bruder Faisal auf den Thron des Irak verzichtet. Faisal galt als Befreier von Damaskus, war kurze Zeit König von Syrien und stand in einem guten Einvernehmen mit Chaim Weizman, dem Führer der zionistischen Bewegung. Mit Transjordanien war der erste arabische Staat auf dem britischen Mandatsgebiet Palästinas gegründet. Diese erste Teilung hat etwa 80% der Landmasse Palästinas umfasst. Die restlichen 20% waren für die zweite Teilung und einen jüdischen und einen weiteren arabischen Staat disponibel. Es gibt kein palästinensisches Volk – Palästinenser sind Juden und Araber, die in Palästina leben. Palästina ist ein historisch-geographischer Begriff, geschaffen von Kaiser Hadrian, und bezieht sich auf „Eretz Israel“.

In der Faisal-Weizmann-Erklärung bei der Pariser Friedenskonferenz 1919 akzeptierte Faisal die Bestimmungen der Balfour Deklaration und damit die jüdische Zuwanderung nach Palästina. Es bestand anfangs eine friedliche Koexistenz zwischen Juden und Arabern und das historische Recht der Juden auf eine eigene Heimat in Palästina wurde von den Arabern anerkannt.

Vorgeschichte

Die Balfour-Deklaration hatte eine lange Vorgeschichte und war das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses im Judentum lange vor der Entstehung der zionistischen Organisation.

Der Name „Palästina“ bedeutet „Land der Philister“, die in der Bibel „Pelischtim“ genannt werden, und bezeichnet einen schmalen Küstenstreifen südlich von Jaffa. Die Philister waren ein Seefahrervolk, das im Süden auf einem kanaanitischen Küstenstreifen einen Fünf- Städte-Bund errichtete.

In der Bibel wurde das den Juden von Gott verheißene Gebiet als Kanaan bzw. Eretz Israel genannt. Im Buche Joschuah wird ausführlich über die Besitzname des „Gelobten Landes“ durch die 12 Stämme Israels berichtet. In der Antike (Hellenismus, Römerzeit) war die die Bezeichnung Judäa üblich – „Land der Juden“.

Etwa 140 n.Ch. hat Kaiser Hadrian das gesamte Gebiet der römischen Provinz Judäa und Samaria strafweise in Palästina unbenannt. Jerusalem wurde zur Colonia Aelia Capitolina und kein Jude durfte bei Todesstrafe das Gebiet des ehemaligen Jerusalem betreten. Hadrian hatte den Bar-Kochba -Aufstand der Juden blutig niedergeschlagen und mit einer damnatio memoriae jedes Andenken an die Juden getilgt. Die damnatio memoriae bzw. abolitio nominis bedeutet Ächtung der Erinnerungen, Auslöschung des Namens, Verdammung des Andenkens und demonstrative Tilgung, sodass die Nachwelt vom Ursprung nichts erfährt.

Sehnsucht der Juden nach Zion

In den Gebeten der Juden war seit der Zerstörung Jerusalems durch Titus zur Zeit von Jesus Christus die Sehnsucht nach Rückkehr in das Heilige Land stets lebendig. Dreimal am Tag wird mit Blickrichtung nach Jerusalem um die Rückkehr nach Eretz Israel gebetet.

Zu allen Zeiten gab es eine jüdische Besiedelung dieses Territoriums. Unter den Osmanenherrschern Suleiman II. und Selim II. wurde die Besiedelung Galileas mit Juden stark gefördert.

Heinrich Heine hat diese Sehnsucht nach Zion in einem wunderbaren Gedicht über Judah Halevyi ausgedrückt. Judah Halevyi war der größte hebräische Dichter Spaniens im Mittelalter. Die Gedichte waren voller Hoffnung, Sehnsucht, Glaube und Liebe nach Zion. Sie fanden Aufnahme in den jüdischen Gebetstexten und bestimmen bis zum heutigen Tage die Gebetsliturgie. Judah Halevyi reiste Anfang des 12. Jahrhunderts nach Palästina, kniete beim Anblick Jerusalems nieder und wurde vom Hufschlag des Pferdes eines vorbei-reitenden Arabers getötet.

Jüdische Einwanderung

Bedingt durch Judenhass, Erlass antisemitischer Gesetze, Verfolgungen und Pogromen des zaristischen Russlands kam es im 19. Jahrhunderts zu mehreren jüdischen Einwanderungswellen. Man diese Einwanderung „Aliah“- auf Deutsch „Aufstieg“. Die russischen Juden, die das Land besiedelten, wurden „Biluim“ genannt, ein Akronym eines Wortes des Propheten Jesaijah: „Haus Jakob, geht, lasst uns aufbrechen !“ Auf Hebräisch: „Beit Ja’akov Lekhu Ve-nelkha !“ In der Folge nannte man die Anhänger der Zions-Idee Chowewe Zion (Zions Liebende).

Leon Pinsker, ein jüdischer Arzt und Zionist aus Odessa verfasste die programmatische Schrift „Autoemanzipation“. Das Echo dieser Schrift verstärkte die Auswanderung jüdischer Jugendlicher aus Russland nach Palästina. Finanzielle Hilfe kam von Baron Lionel Walter Rothschild und Baron Hirsch. Es entstanden in Palästina Siedlungen, so zB. Rosch Pina und die Landwirtschaftssiedlung Petach Tiqwa.

In Jerusalem bestand seit jeher eine jüdische Gemeinde vorwiegend aus orthodoxen Juden. Der englische Philantrop Montefiore unterstützte die jüdische Ansiedelung und half bei der Gründung der Stadt Rischon Le Zion.



Den Namen Zionismus hat Dr. Nathan Birnbaum in Wien stipuliert. 1893 publizierte er die programmatische Schrift „Die nationale Wiedergeburt des jüdischen Volkes“. 1896 erschien Theodor Herzls Buch „Der Judenstaat“, der den politischen Zionismus und dessen Organisation begründete. Theodor Herzl war Schriftsteller, Dramatiker Feuilletonist der Neuen Freien Presse. Er sah die Lösung der Judenfrage in der Gründung eines jüdischen Staates. 1897 fand in Basel der von Theodor Herzl einberufene erste Zionisten-Kongress statt. Das Basler Programm antizipierte bereits die Forderung der Balfour Deklaration, wonach der Zionismus eine völkerrechtlich gesicherte Heimstätte für die Juden erstrebte.

Die Fruchtbarmachung des Landes

Das damalige Palästina war außerhalb der größeren Städte Jerusalem, Jaffa, Sfad und Tiberias ein unwirtliches mit Malaria verseuchtes, großteils sumpfiges Gebiet mit geringem Ackerbau. Juden, die vor den Pogromen in Russland Ende des Jahrhunderts geflüchtet waren, gründeten Kibbuzim, und machten in mühevoller jahrzehntelanger Arbeit das Land fruchtbar. Diese jüdische Besiedelung bewirkte auch einen Zustrom von Arabern aus den umgebenden Ländern, da sie durch die Juden Arbeit fanden sowie eine gute medizinische Versorgung und verbesserte hygienische Verhältnisse.

Die anfängliche friedliche Koexistenz zwischen Juden und Arabern wurde von arabischen Nationalisten unter der Führung des Großmufti von Jerusalem Amin Al Husseini zerstört . Der Mufti von Jerusalem war ein Judenhasser per excellence, er befehligte Terror-Kommandos, die Kibbuzim überfielen, und zu blutigen Unruhen in Haifa, Tel Aviv und Jaffa führten.



1929 wurden in Hebron orthodoxe Juden abgeschlachtet, trotz der Zusicherung des Neffen des Mufti, dass man mit ihnen in Frieden leben wolle. Araber, die mit Juden in guten Verhältnissen lebten und Land an jüdische Siedler verkauften, wurden Opfer der vom Mufti befehligten Banden. Arnold Zweig hat über dieses Massaker ein vielgelesenes Buch verfasst.

Die Briten erwiesen sich großteils als machtlos, sodass die Juden eigene Gruppierungen zur Selbstverteidigung schufen; es entstand die Haganah, die von Trumpeldor, einem ehemaligen britischen Offizier, militärisch ausgebildet wurde.

Von 1936 bis 1939 eskalierten blutigen Unruhen; der Mufti von Jerusalem bekämpfte nun auch die Briten durch einen von ihm ausgerufenen Generalstreik. 1933 war Hitler in Deutschland an die Macht gekommen und zahlreiche deutsche Juden emigrierten nach dem damaligen Palästina.

Peel-Kommission

Es gab drei größere Emigrationswellen, die zu immer stärkeren Feindseligkeiten mit den Arabern führten. Die von London eingesetzte Peel-Kommission sollte eine Lösung des Konfliktes zwischen Arabern und Juden in Palästina herbeiführen. 1936 empfahl sie eine Teilung in einen jüdischen und einen arabischen Staat, die vom Großmufti und den Arabern abgelehnt wurde.

Die Araber und der Mufti verlangten, dass die Briten die jüdische Emigration unterbinden sollten. Um ein gutes Verhältnis zum Mufti bemüht, gaben 1939 die Briten ein Weißbuch heraus (Dokumentensammlung), das die Einwanderung von vor Hitler flüchtenden Juden drastisch unterband.



Arabisches Öl war den Engländern wichtiger als jüdisches Leben! Wäre der Vorschlag der Peel- Kommission zur Schaffung eines jüdischen Staats angenommen worden, hätte vermutlich eine Million Juden vor der Schoah gerettet werden können.

Der Teilungsplan der Peel-Kommission war quasi ein Vorläufer der am 29. November 1947 beschlossenen Schaffung eines jüdischen und arabischen Staates auf dem Gebiete Palästinas durch die Vollversammlung der UNO.

Sowohl USA als auch Sowjetunion stimmten für diesen Teilungsplan. Der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko hielt eine flammende Rede über Leid und Not des jüdischen Volkes. Er verwies auf die 6 Millionen ermordeten Juden durch das Naziregime - tatsächlich waren diese Ermordeten die wichtigsten Vorkämpfer für einen unabhängigen jüdischen Staat, der am Freitag, den 14. Mai1948, knapp vor Einbruch des Schabbat von David Ben Gurion proklamiert wurde. Das britischer Mandat endete um 24 Uhr – Ben Gurion hatte die Unabhängigkeit und die Gründung des Staates Israel wegen der Einhaltung des Schabbats de facto und de iure noch in den letzten Stunden des aufrechten britischen Mandates verkündet.

Krieg der Araber gegen den jüdischen Staat

Am nächsten Morgen drangen fünf arabische Armeen und zwei arabische Freischärler-Gruppen von mehreren Tausend Terroristen, die unter der Führung des Großmufti standen, in Israel ein, um den jungen jüdischen Staat zu vernichten. Die arabischen Führer forderten die arabische Bevölkerung , die in Israel lebte, auf, ihre Wohngebiete zu verlassen, bis man die Juden besiegt hätte - dann könnten sie zurück und auch auf den jüdischen Besitz greifen.

In diesem ersten Palästinakrieg 1948 siegte der junge jüdische Staat. Es kam 1949 zu einem Waffenstillstand aber zu keinem Friedensschluss. Unversöhnlich lehnten die Araber Anerkennung und Existenzrecht des Staates Israel ab. Der junge Staat Israel war für alle Juden der Welt ein Symbol der Hoffnung, ein Sehnsuchtsort, der Sicherheit versprach. So konnten etwa 850.000 Juden, die aus arabischen Ländern vertrieben wurden, sich in Israel niederlassen und integrieren.

Nach 2000 Jahren entstand auf biblischem Boden wieder ein jüdischer Staat und das Wort des Propheten Jesaijahs von der Rückkehr der Juden nach dem Heiligen Land war in Erfüllung gegangen. Der junge jüdische Staat hatte im Unabhängigkeitskrieg seine Bewährungsprobe bestanden und hatte immer wieder den arabischen Nachbarn die Hand zum Frieden ausgestreckt. In seinem Tagebuch hat Theodor Herzl in Basel 1989 die Eintragung gemacht: „Heute habe ich in Basel beim Zionisten-Kongress den jüdischen Staat gegründet!“ 50 Jahre später ging Theodor Herzls politische Prophezeiung in Erfüllung.

Dr. med. Fritz Rubin-Bittmann, geboren 1944 in einem Keller in Wien Leopoldstadt. Überlebte mit seinen Eltern, Josef und Sidonie, als „U-Boot“. Schule und Studium in Wien, Arzt für Allgemeinmedizin.