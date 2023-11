Reuters / Schneider Children's Medical Center Of Israel

Oria, Ofri und Yuval Brodutch mit ihrem Hund Rodney im Schneider Children‘s Medical Center in Tel Aviv.

Oria, Ofri und Yuval Brodutch mit ihrem Hund Rodney im Schneider Children‘s Medical Center in Tel Aviv. Reuters / Schneider Children's Medical Center Of Israel

Endlich mit ihrem Hund vereint: Der Familienhund soll den drei traumatisierten Geschwistern helfen. Sie waren 51 Tage in der Gewalt der Hamas.

Hagar Brodutch und ihre drei Kinder Ofri (10), Yuval (9) Oria (4) wurden am Sonntag aus der Geiselhaft der Hamas entlassen. Seither wird die traumatisierte Familie – so wie alle Kinder, die aus der Gewalt der Hamas freikommen – im Kinderkrankenhaus Schneider Children’s Medical Center in Tel Aviv betreut.

Und um ihre Genesung voranzutreiben, wurde nun der Familienhund Rodney ins Spital gebracht. „Nichts hätte die Kinder glücklicher gemacht, als ihren geliebten Hund wieder zu sehen. Daher haben wir ihn in die Abteilung gebracht“, so das Krankenhaus in einer Aussendung.

Die Mutter und die drei Kinder wurden aus ihrem Haus in Kfar Aza verschleppt. Sie hatten sich in einem Schutzraum versteckt. (red)