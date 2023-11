Archivbild: Das Metropolitan Detention Center (MDC), das vom U.S. Federal Bureau of Prisons betrieben wird, in Brooklyn, New York.

Archivbild: Das Metropolitan Detention Center (MDC), das vom U.S. Federal Bureau of Prisons betrieben wird, in Brooklyn, New York. Reuters / Brendan Mcdermid

„Neu entdeckte Beweise“ blamieren die New Yorker Polizei. Die zwei Männer wurden in den 1990er-Jahren verurteilt. Einer hat seine offenbar zu Unrecht verhängte Strafe bereits abgesessen - ihm droht nun die Abschiebung.

In den USA sind zwei Männer nach jahrzehntelanger Haft im Gefängnis nach Angaben der New Yorker Staatsanwaltschaft am Montag entlastet und ihre Verurteilungen aufgehoben worden. Die Urteile in den beiden separaten Fällen würden durch fehlerhafte Zeugenaussagen und Verfahrensfehler aufgeweicht, heißt es in dem Antrag zur Aufhebung.

Es ist die jüngste Blamage für die New Yorker Polizei, nachdem bereits mehrere Urteile in hochkarätigen Fällen wegen Fehlern oder Fehlverhaltens der Ermittler aufgehoben wurden. Bei den beiden nunmehr entlasteten Männern handelt es sich um Wayne G. und Jabar W., die beide in den 1990er-Jahren für Verbrechen in New York mit Haft bestraft wurden.

Zwei Mal lebenslang

Jabar W. war wegen Mordes an zwei Männern in einem Auto im Jahr 1995 zu zwei Mal 25 Jahren bis lebenslang verurteilt worden. Lokalmedien zeigten Fotos von Jabar W., der im Anschluss an seine Anhörung freigelassen wurde. Darauf strahlt er mit einem grau melierten Spitzbart inmitten von Familienangehörigen und anderen Unterstützern.

„Walker, der zum Zeitpunkt seiner Verurteilung 23 war, wurde heute entlassen, nachdem er 25 Jahre von zwei aufeinanderfolgenden Haftstrafen von 25 Jahren bis lebenslänglich verbüßt hat“, erklärte das Büro des New Yorker Staatsanwalts.

Auf Kaution schon in Freiheit, doch Abschiebung droht

Wayne G. saß wegen eines Mordes im Jahr 1994 auf dem Höhepunkt der New Yorker Crack-Epidemie für mehr als 18 Jahre im Gefängnis. Obwohl er nun entlastet wurde und bereits die gesamte Strafe vollständig verbüßt hat, droht ihm nun die Abschiebung in sein Heimatland Jamaika.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe sich dem Antrag der Rechtshilfeorganisation The Legal Aid Society angeschlossen, die Anklage gegen G. wegen „neu entdeckter Beweise“ aufzuheben und abzuweisen. Der zum Zeitpunkt seiner Verurteilung 22 Jahre alte G. habe „fast drei Jahrzehnte im Gefängnis verbüßt, bevor er 2022 auf Kaution freigelassen wurde“, fuhr sie fort. „Danach wurde er an die US-Einwanderungs- und Zollbehörde überstellt, wo er weiter in Gewahrsam ist.“

Gardine sei „immernoch kein freier Mann“, sagte dessen Anwältin Lou Fox von The Legal Aid Society. Ihm drohe eine „zusätzliche und ungerechtfertigte Strafe, wenn er abgeschoben wird“. (APA/AFP)