DevTernity: Erfundene Rednerinnen für mehr Diversität

Die Entwicklerkonferenz DevTernity lockte ihre Besucher mit einer großen Ausgewogenheit bei den Sprechern und Sprecherinnen. Doch im Gegensatz zu den Rednern von Microsoft und Ruby on Rails, waren die Frauen teilweise erfunden.

Die Bandbreite an weltweiten Konferenzen für Entwickler ist weitaus größer und umfasst mehr als nur die WWDC (Worldwide Developer Conference) von Apple oder die Google I/O. Dabei aus der Masse herauszustechen kann schwierig sein. Wohl auch aus diesem Grund stach die DevTernity heraus. Nicht, weil die Tickets 870 Dollar kosteten, sondern aufgrund der sehr hohen Dichte an Sprecherinnen. Doch wie sich nun herausstellte, bei den präsentierten Profilen handelt es sich um Fälschungen. Der Veranstalter sagte die Konferenz ab.

Mehrere Führungskräfte aus der Tech-Branche haben ihre Teilnahme an der DevTernity ab, nachdem der Organisator der Veranstaltung beschuldigt wurde, die Profile der Sprecherinnen gefälscht zu haben.

Die Teilnehmer entdeckten die gefälschten Profile Ende letzter Woche, nachdem Gergely Orosz, der einen beliebten Tech-Newsletter betreibt, in den sozialen Medien gepostet hatte, dass er gefälschte Profile von Frauen auf der Rednerliste von DevTernity entdeckt und die Teilnehmer benachrichtigt hatte. Er behauptete auch, gefälschte Frauenprofile auf den Rednerlisten für frühere und künftige Veranstaltungen gefunden zu haben. Frauen, die zuvor die Konferenz verlassen hatten oder sich weigerten, einen Vortrag zu halten, wurden auch nicht von der Website der Veranstaltung entfernt.

Der Organisator der Veranstaltung, Eduards Sizovs, erklärte in einem Beitrag auf X, dass er ein gefälschtes Frauenprofil „automatisch generiert“ habe, nachdem eine weibliche Rednerin die Konferenz abgesagt hatte, dass es sich aber um einen Platzhalter gehandelt habe und nicht den Eindruck einer vielfältigeren Konferenz erwecken sollte. Später entfernte er das gefälschte Profil.

David Heinemeier Hansson, der Schöpfer des Anwendungs-Frameworks Ruby on Rails, gab bekannt, dass er sich ebenfalls von der Konferenz zurückzieht.

„Was für eine seltsame Geschichte. So etwas habe ich in den Jahrzehnten, in denen ich auf Konferenzen spreche, noch nie erlebt“, sagte er und fügte hinzu: „I‘m out.“ (bagre)