Frau des ukrainischen Spionage-Chefs angeblich vergiftet

Archivbild von Kyrylo Budanov und seiner Frau Marianna vom 21. Jänner 2023 in Kiew. Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Ein Sprecher des Militärgeheimdiensts GRU bestätigt dementsprechende Gerüchte, die zuvor durch ukrainische Medien gegangen waren. Marianna Budanova soll an einer Schwermetall-Vergiftung leiden.

Die Frau des ukrainischen Militärspionagechefs wurde mit Schwermetallen vergiftet und wird in einem Krankenhaus behandelt, sagte ein Sprecher des Geheimdiensts am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Marianna Budanova ist die Ehefrau von Kyrylo Budanov, dem Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, der während des 21-monatigen Krieges maßgeblich an Geheimoperationen gegen russische Streitkräfte beteiligt war.

„Ja, ich kann die Informationen bestätigen, leider sind sie wahr“, sagte GUR-Sprecher Andriy Jusow, ohne die Umstände der möglichen Vergiftung näher zu nennen - oder den Zeitpunkt.

Budanov, eine Hassfigur für russische Medien

Budanov stand sowohl in der Ukraine als auch bei westlichen Ländern zuletzt vermehrt in der Öffentlichkeit, wo er als Drahtzieher hinter den Kulissen dargestellt wird, der versucht, gegen Russland erfolgreiche Nadelstiche zu setzen. Russischen Medien dient er hingegen regelmäßig als Hassfigur. Der 37-Jährige war selbst Ziel mehrerer gescheiterter Attentate, darunter eines gescheiterten Autobombenanschlags.

Sollte sich die mutmaßliche Vergiftung seiner Frau als vorsätzlich bestätigen, wäre dies der schwerwiegendste Angriff auf das Familienmitglied einer hochrangigen ukrainischen Führungspersönlichkeit seit Beginn der Invasion Moskaus im Februar letzten Jahres in der Ukraine.

Bericht: Weitere Geheimdienstmitarbeiter vergiftet

Ukrainischen Medien hatten zuvor von der mutmaßlichen Vergiftung berichtet. Eine der genannten Quellen behauptete, Budanova sei im Krankenhaus behandelt worden. „Ukrainska Pravda“ zitierte eine Quelle mit der Aussage, das Gift sei ihr wahrscheinlich über das Essen verabreicht worden und auch mehrere weitere GUR-Mitarbeiter seien vergiftet worden. Alle diese Angaben ließen sich unabhängig nicht überprüfen.

Moskau hat zuvor ukrainische Geheimdienste für die Ermordung eines russischen Bloggers und eines Journalisten verantwortlich gemacht, die sich für den Krieg auf russischem Boden einsetzten. Kiew bestreitet eine Beteiligung an diesen Todesfällen. Unabhängig davon haben russische Medien berichtet, dass ein Gericht in Moskau Budanow im April in Abwesenheit wegen Terrorismusvorwürfen den Prozess gemacht hatte. (Reuters)