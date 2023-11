Wenn ein Mini-Herz in der Petrischale klopft

Die Entwicklung des Herzens ist kompliziert und störungsanfällig. Ein Team am Wiener IMBA schuf nun aus Stammzellen ein – winziges – Modell, das bereits aus mehreren Kammern besteht. Und auch schlägt.

Zweieinhalb Wochen nach der Befruchtung beginnt sich das Herz zu formieren, schon in der fünften Schwangerschaftswoche fängt es zu schlagen an. Dazwischen spielt sich eine komplizierte Entwicklung ab, die von einem imposanten Netzwerk an Genen gesteuert wird. Und entsprechend störungsanfällig ist. Bei jedem 50. Neugeborenen werden angeborene Herzfehler diagnostiziert. Solche sind auch die häufigste Ursache für Fehlgeburten.