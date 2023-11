Showdown bei den Lohnrunden als Lostage für die Sozialpartner

Werden sich die Streiks im Zuge der diesjährigen Lohnrunden noch ausweiten? Die Sozialpartner haben es in der Hand.

APA / APA / Roland Schlager

Es ist die entscheidende Woche der Lohnverhandlungen. Die Sozialwirtschaft hat vorgelegt, Handel und Metaller könnten folgen. Die Sozialpartnerschaft muss sich beweisen, sonst drohen weitere Streiks.

Der Abschluss der Sozialwirtschaft in den frühen Dienstagmorgenstunden war so etwas wie ein kleiner Lichtblick im festgefahrenen Verhandlungsherbst – ein Signal, dass doch noch etwas geht. Nach einem 16-stündigen Verhandlungsmarathon einigten sich die Sozialpartner auf ein Gehaltsplus von 9,2 Prozent für die 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich. Der angedrohte Streik in den Sozialberufen konnte somit auf den letzten Drücker abgewendet werden.

Es war der Auftakt zu einer Super-Tarifverhandlungswoche. Neben der Sozialwirtschaft verhandeln diese Woche auch die Metaller und der Handel. Dabei geht es nicht nur um die Löhne und Gehälter von insgesamt rund 700.000 Beschäftigten, sondern generell um die Zukunft von gesellschaftlich sowie volkswirtschaftlich wichtigen Branchen.

Der Handel

Die Ausgangslage im Handel ist denkbar schlecht. Die Teuerung schlägt sich auf die Konsumlaune, einbrechende Umsätze sind die Folge. Zu verteilen gibt es nicht viel, sagen die Arbeitgeber, und doch bestehen die Arbeitnehmervertreter mindestens auf einen Ausgleich der Inflation. Erst einmal – vor 21 Jahren – konnte der Handel vor den Metallern abschließen. Die bisherigen drei, jeweils vorzeitig abgebrochenen Verhandlungsrunden deuten jedoch nicht darauf hin, dass es für die 430.000 Angestellten so schnell einen Abschluss geben wird. Im Gegenteil: Die Zeichen stehen auf Sturm. Bevor sich die beiden Seiten am Dienstag zum vierten Mal an den Verhandlungstisch setzten, erteilte die ÖGB-Zentrale bereits die Streikfreigabe.

Sollte es erneut zu keiner Einigung kommen, wird ab Donnerstag gestreikt, sagt Arbeitnehmer-Chefverhandlerin Helga Fichtinger zur „Presse“ – zum ersten Mal überhaupt im Handel.