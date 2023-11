Europas Top-Immobilienmarkt ist nun Athen

Die Preise für Immobilien in Griechenlands Hauptstadt schossen zuletzt so steil nach oben wie nirgends. Besonders in einem Punkt unterscheidet sich Athen von anderen europäischen Metropolen, in denen die Preisentwicklung sehr unterschiedlich aussieht.

Athen/Frankfurt/Wien. Während sich die Lage auf den Immobilienmärkten in Mitteleuropa eintrübt, entwickelt sich just Athen zu einer der angesagtesten Hauptstädte des Kontinents. Wohnungen in einem einst heruntergekommenen Industrieviertel der attischen Metropole sind heute auf Augenhöhe mit wohlhabenderen europäischen Städten, und entlang der Küste schießen Luxusanlagen aus dem Boden.

Die Immobilienpreise in der griechischen Hauptstadt sind im Oktober im Jahresvergleich um sage und schreibe 12,2 Prozent gestiegen, fast dreimal stärker als etwa in Stockholm, wie aus von der Nachrichtenagentur Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. In Städten wie Berlin, Paris und London sind die Preise dagegen gesunken.

Doch worauf ist der ungewöhnlich starke Anstieg in Athen zurückzuführen?