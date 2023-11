Neuer Eklat um Parthenonfries

Der britische Premierminister sagte kurzfristig das Treffen mit seinem griechischen Kollegen ab. Dieser forderte zuvor die Rückgabe des Parthenonfries.

Es gilt als erster großer Sündenfall in der Geschichte der kolonialen Raubzüge Europas: Dass der siebte Earl of Elgin mehr als die Hälfte der Reliefplatten vom Parthenon-Tempel (und einige Skulpturen mehr) auf der Akropolis abnehmen und nach England verschiffen ließ. Diebstahl! Riefen schon damals einige Zeitgenossen. Doch Elgin war britischer Botschafter im Osmanischen Reich, zu dem Griechenland damals gehörte. Gab an, eine Erlaubnis des Sultans eingeholt zu haben (sie existiert nur nicht). Er habe die Werke „nur retten“ wollen angesichts der instabilen Situation. 1816 schon verkaufte er sie an das British Museum.

Seit damals wird über eine Rückgabe der auch noch nach dem Täter benannten „Elgin Marbles“ debattiert. Griechenland ließ sogar im 2009 eröffneten neuen Anbau des archäologischen Museums den Platz dafür frei (gefüllt von Gipsabdrücken). Doch noch nie schien mehr Bewegung in dieser Sache möglich als heute. Der internationale Druck ist gestiegen, das gesellschaftliche Bewusstsein bezüglich Restitution hat sich gewandelt, sogar in Großbritannien wird die Kolonialgeschichte mittlerweile öffentlich, zumindest in Museen immer wieder kritisch thematisiert. So gab heuer ein erstes Museum im Land – wohl nicht zufällig ein schottisches – verschiedene Artefakte nach Indien zurück.

Als wäre Mona Lisa zweigeteilt