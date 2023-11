Neue Salzburger Fußball-Realität

Stößt das Salzburger Erfolgsmodell an seine Grenzen? Luka Sučić in Wals-Siezenheim.

Vor dem Gastspiel in der Champions League bei Real Sociedad wandelt Red Bull Salzburg am Rand einer Krise: Die Leichtigkeit fehlt, der spielerische Vorteil ist passé – und neue Talente lassen auf sich warten.

Das Salzburger Drehbuch ist bekannt: Fußballtalente werden in aller Welt gescoutet, dank Red-Bull-Strahlkraft nach Österreich gelockt, fürs Erste in der Akademie entwickelt, beim Schwesternklub FC Liefering erprobt – und dann zum Serienmeister hochgezogen. Was aber heißt das für das Salzburger Spiel, wenn mit Liefering die hauseigene Talenteschmiede auf den hinteren Rängen der zweiten heimischen Liga herumtümpelt?