Tiger Woods: Comeback in der Karibik

Der Golfstar, 47, meldet sich einmal mehr zurück – und sucht den Wohlfühlmodus. Für die aktuelle Nummer 1328 der Welt geht es um den sanften Schwung.

Den Schauplatz für sein x-tes Comeback hat der wohl wichtigste Akteur im Golfsport nicht zufällig gewählt. Der Albany Club auf den Bahamas ist für Tiger Woods eine Komfortzone. Zum einen dank seiner traumhaften Lage, zum anderen, weil der US-Amerikaner das hier ab Donnerstag ausgetragene Einladungsturnier „Hero World Challenge“ selbst veranstaltet. Leistungsdruck hat der 47-Jährige demnach kaum – und das soll ihm nach langer Zwangspause zugute kommen.

Hier auf den wunderschönen Fairways und Grüns steht der mittlerweile fast 48 Jahre alte Kalifornier nach der langen Pause nicht unter Leistungsdruck. Die Voraussetzungen für den angestrebten Wohlfühlmodus beim 15-maligen Major-Sieger sind ideal: Es ist sein eigenes Einladungsturnier, gute Freunde und ausgewählte Spieler der PGA-Tour sind an seiner Seite, und eine entspannte Stimmung im Urlaubsparadies ist garantiert. „Mein Spiel fühlt sich eingerostet an. Ich habe lange nicht mehr gespielt“, sagte der gut gelaunte Woods auf einer Pressekonferenz. „Ich freue mich aber auf den Wettkampf und bin neugierig wie alle anderen.“

Wo er auftaucht, ist ein Blitzlichtgewitter die Folge. APA / AFP / William West

Bereits 2016 und 2017 wählte Woods nach seinen zahlreichen Verletzungen das eigene Event in der Nähe von Nassau als sanften Wiedereinstieg ins harte Profigeschäft. Für den Mann, der 683 Wochen lang die Nummer eins der Golfwelt war, ist es das erste Turnier seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe beim Masters in Augusta im April. Danach wurde er am rechten Fuß operiert.

Nachwirkungen

Die Schmerzen sind seinen eigenen Angaben zufolge verschwunden, das rechte Sprunggelenk ist wieder stabil. Alles Nachwirkungen eines schweren Autounfalls im Februar 2021: Damals hatte Woods bei Los Angeles die Kontrolle über seinen SUV verloren, sich mehrfach überschlagen und sich zahlreiche Brüche im rechten Bein zugezogen. Eine drohende Amputation konnte abgewendet werden. Nur zehn Monate später, nach langer und harter Reha, trat er gemeinsam mit seinem Sohn Charlie bei einem Familienturnier in Orlando an.

Es ist die Mischung aus sportlichen Triumphen, persönlichen Dramen, bitteren Leidenszeiten und märchenhaften Comebacks, die den Hype um den charismatischen Superstar ausmachen. Auf den Bahamas kommt jetzt ein neues Kapitel zu seiner bewegenden Lebensgeschichte hinzu.

Doch noch keine virtuelle Welt

Vor der Karibik-Reise musste Woods allerdings einen heftigen Rückschlag hinnehmen: Der Start der virtuellen Golf-Liga, die er gemeinsam mit Nordirlands Star Rory McIlroy gegründet hatte, wurde um ein ganzes Jahr, auf Anfang 2025, verschoben. Ein massiver Stromausfall hatte zum Einsturz des Kuppeldachs im SoFi Center in Florida geführt, in dem die Liga-Spiele mit prominenten PGA-Profis ausgetragen werden sollten. „Die Verschiebung bringt gemischte Gefühle aus Enttäuschung und Freude mit sich“, sagte McIlroy. „Wir sind vor allem froh, dass niemand verletzt wurde.“

Auf den Bahamas wird sich Woods auf seine sportliche Rückkehr konzentrieren. Der charismatische Superstar mit der bewegenden Lebensgeschichte zieht die Golffans in aller Welt immer noch in seinen Bann. Es ist die Mischung aus sportlichen Triumphen, persönlichen Dramen, bitterer Leidenszeiten und märchenhafter Comebacks, die den Hype um den 82-maligen Sieger auf der US-Tour ausmachen. Auf den Bahamas kommt jetzt ein neues Kapitel hinzu.