Weitere 27 Jahre Haft: Neuer Schuldspruch im Fall Murdaugh

Der bereits wegen Doppelmordes verurteilte Ex-Anwalt, Alex Murdaugh, wurde nun wegen Finanzdelikten zu weiteren 27 Jahre Haft verurteilt.

Der in den USA wegen Doppelmordes für schuldig befundene Alex Murdaugh ist wegen Finanzdelikten zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt worden. Ein Richter verhängte am Dienstag eine 27-jährige Gefängnisstrafe. Der 55-Jährige Murdaugh erschien in oranger Häftlingskleidung vor Gericht in Beaufort County im US-Bundesstaat South Carolina. Zuvor hatte er sich wegen Delikten wie Geldwäsche und Betrug für schuldig bekannt. Der Ex-Anwalt sitzt bereits eine lebenslange Haftstrafe ab.

Der Doppelmordprozess gegen Murdaugh hatte Anfang dieses Jahres in den USA für Aufsehen gesorgt – das Verfahren wurde teils stundenlang im Fernsehen übertragen. Murdaughs Ehefrau und der gemeinsame 22-jährige Sohn waren im Juni 2021 auf dem Grundstück der Familie tot aufgefunden worden. Im Zeugenstand war der ehemalige Anwalt wiederholt in Tränen ausgebrochen und hatte seine Unschuld beteuert. Er gab aber zu, immer wieder gelogen zu haben. Schließlich befand die Jury Murdaugh wegen Doppelmordes für schuldig - er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

„Gelogen, betrogen, gestohlen“

Die Staatsanwaltschaft warf Murdaugh vor, er habe wegen des Todes seiner Familie auf Sympathie gehofft. Zudem habe er Zeit gewinnen wollen, um Finanzverbrechen zu vertuschen. Das Schuldbekenntnis im aktuellen Verfahren war Teil eines sogenannten Plea Deals, also einer Übereinkunft mit der Staatsanwaltschaft. Damit wurde ein neuer langer Prozess verhindert. Am Dienstag kamen im Gerichtssaal auch die Opfer von Murdaughs Finanzverbrechen zu Wort. „Sie haben gelogen, betrogen, gestohlen“, sagte der Sohn von Murdaughs gestorbener Haushälterin. Murdaugh brach im Gerichtssaal erneut in Tränen aus und entschuldigte sich bei seiner Familie. (APA)