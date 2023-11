Eine Fußballrevolution bahnt sich an

Rudelbildung um den Schiedsrichter soll es in Zukunft nicht mehr geben.

Der Fußball soll sich ein Beispiel an Rugby und Eishockey nehmen. Gleich zwei bahnbrechende Regeländerungen sollen getestet werden.

Die obersten Fußball-Regelhüter wollen die Einführung von Zeitstrafen – ähnlich denen im Eishockey – testen. Das gab das International Football Association Board (Ifab) am Dienstag nach der Sitzung in London bekannt. Damit sollen in Zukunft vorsätzlich unsportliche oder taktische Fouls geahndet werden.

Außerdem ist eine Testphase geplant, in der in gewissen Situationen – ähnlich wie im Rugby – nur noch die Teamkapitäne mit den Schiedsrichtern sprechen dürfen. Mit diesen Maßnahmen soll der Respekt gegenüber den Referees gesteigert und Rudelbildung verhindert werden.

Warnung von Schiedsrichterlegende Collina

Zeitstrafen werden im Jugendfußball bereits angewendet. Nun soll erörtert werden, wie eine ähnliche Regelung auch auf höherer Ebene getestet werden kann. Damit hätten Schiedsrichter neben Gelben und Roten Karten eine weitere Sanktionsmöglichkeit. Aber der frühere Weltklasse-Referee Pierluigi Collina, der beim Weltverband Fifia Chef der Schiedsrichterkommission und Mitglied des technischen Unterkomitees des Ifab ist, mahnte nach der Sitzung: „Es hat in den englischen Amateurligen funktioniert, aber jetzt geht es um ein höheres Niveau. Wir müssen dafür etwas entwickeln, das funktioniert und des Spitzenfußballs würdig ist.“

Eine abschließende Abstimmung wird es auf der Jahreshauptversammlung am 2. März in Glasgow geben. Wird dort zugestimmt, werden die Änderungen ab Juli 2024 in die Spielregeln aufgenommen.