„Enthüllungen“ des neuen royalen Skandalbuchs

Omid Scobie, das inoffizielle Sprachrohr von Prinz Harry und Herzogin Meghan, möchte mit angeblichen Enthüllungen wieder Kasse machen.

Autor Omid Scobie, der bereits für die inoffizielle Biografie von Prinz Harry und Herzogin Meghan verantwortlich zeichnet, sorgt mit einem neuen Buch erneut für Aufregung bei den britischen Royals. Scobie, der als so etwas wie ein „Sprachrohr“ für Harry und Meghan fungiert, hat bereits mit „Harry und Meghan: Auf der Suche nach Freiheit“ ordentlich Staub aufgewirbelt. (Die Sussexes bestreiten übrigens das Mitwirken an dem Buch.) Nun will er mit „Endgame“ weiter Schmutzwäsche waschen, diese verkauft sich schließlich gut.

Und so mangelt es auch im neuen Buch nicht an „Enthüllungen“. Zu den brisanten Behauptungen zählt etwa, dass Prinz Harry und seine Ehefrau nicht über den sich verschlechternden Gesundheitszustand der Queen informiert wurden. Während sich die königliche Familie auf die letzten Stunden der Königin vorbereitete, soll Prinz Harry völlig ahnungslos gewesen sein. Das änderte sich erst durch einen Anruf seines Vaters, der ihn aufforderte, sofort nach Schottland auf Schloss Balmoral zu kommen. Vom Tod der Queen erfuhr er dann angeblich kurz nach seiner Landung in Aberdeen aus den Medien. Prinz Harry sei „niedergeschmettert“ gewesen, vom Tod seiner Großmutter später zu erfahren als die Öffentlichkeit.

Gehirnwäsche von Therapeuten

Auch Prinz William kommt - wie übrigens schon in Prinz Harrys Biografie „Reserve“ - nicht gut weg. Prinz William soll seinen jüngeren Bruder „nicht mehr erkennen“. Er glaubt, dass er von einer „Armee von Therapeuten einer Gehirnwäsche unterzogen wurde“. Mit der Regentschaft seines Vaters König Charles soll William auch nicht einverstanden sein. Er sehe ihn laut Scobie als „Übergangsmonarchen“, was in den kommenden Jahren noch zu Problemen führen werde. Prinzessin Kate wird im Buch „Endgame“ als gefühlskalt ihrer Schwägerin gegenüber beschrieben. Sie soll seit 2019 kaum mit ihr geredet haben und sie als Rivalin angesehen haben. „Jedes Mal, wenn sie von Meghan hört, erschaudert Kate und kichert“, heißt es weiter.

Rassistische Royals?

Schon im Interview mit Oprah Winfrey im März 2021 erzählte Herzogin Meghan, dass sich ein Mitglied der Royalen Familie besorgt über die Hautfarbe des damals noch nicht geborenen Archie geäußert hatte. Scobie schreibt in seinem Buch, dass es sogar zwei Personen aus dem britischen Königshaus waren, die so rassistisch agiert hätten. Unklar ist, ob es um Personal oder Familienmitglieder handelte. Scobie, der die Namen angeblich kennt, kann diese aufgrund der britischen Gesetzeslage aber anscheinend nicht veröffentlichen. In der dänischen Ausgabe von „Endgame“ soll zumindest ein Name jedoch zu finden sein, weshalb das Buch laut „Daily Mail“ nun wieder aus dem Verkauf genommen werde.

Während Prinz Harry angeblich dazu bereit wäre, die anhaltende Fehde mit der Royal Familie zu beenden, könne Herzogin Meghan das nicht. Sie soll angeblich nie wieder einen Fuß nach England setzen wollen. Die Verwandtschaft ihres Mannes würde sie aber in den USA empfangen.

Prinzessin Anne soll ebenfalls kein Fans der Sussexes sein. Sie soll ihren Bruder König Charles dazu überredet haben, dem Paar sein Zuhause in Großbritannien zu nehmen und die Räumung von Frogmore Cottage vorangetrieben haben.

Der Buckingham Palast hat auf die Vorwürfe bisher noch nicht reagiert, aber auch Harry und Meghan haben sich noch nicht von Scobies Aussagen distanziert. (cg)

