Marathon durch Bergwelten

Wieso fad über Asphalt, wenn es auch auf Berge gehen kann? Hier bei Mammoth Lakes bzw. dem Mammoth Mountain (3369 m) in Kalifornien. Jordi Saragossa

Die Sehnsucht vieler Läufer heißt „Trail“. Das Bild vom ultralangen Hardcore-Event im Gelände schreckt aber eher ab. Veranstalter und Sportartikelindustrie basteln also an Lösungen.

Am Anfang stand ein Feldversuch. Denn als Arne Suominen 1956 dazu einlud, mit ihm auf seinen „Hausberg“ zu laufen, den Pikes Peak im US-Staat Colorado, plante der finnischstämmige Arzt keinen Wettlauf für Elite-Athleten. Der Langstreckenmeister wollte auch keinen Volkslauf schaffen. Suominen wollte etwas beweisen. Und schuf eine Legende: Der Pikes Peak Marathon steht heute auf der Wunschliste vieler US-Läufer. Und triggert immer öfter auch Laufreise-Träume in Europa und anderswo.

Schuld an Letzterem ist die Weltelite des Geländelaufens. Die reist nämlich jährlich nach Colorado, um durch den wunderschönen, Western-klischeehaften „Garden of the Gods“ auf den Gipfel des 4300-Meter-Hügels zu joggen. Bilder davon bleiben nicht ohne Wirkung.

Der Lauf ist aber auch aus anderen Gründen legendär: 1959 finishte hier Arlene Pieper Stine den Marathon. Als erste Frau. Acht Jahre später lief Kathrine Switzer die 42 Kilometer in Boston – und wird seither weltweit gefeiert. Apropos Boston: Dort laufen beim berühmten Marathon 40.000 auf der Straße, hier in Colorado 1300 im Gelände. Also dort, wo immer mehr „Normalos“ hin wollen, sich aber oft nicht trauen.