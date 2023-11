Ada Sagi: Geisel mit österreichischen Wurzeln ist frei

Reuters / Hostages And Missing Families Forum

Ada Sagi kam am Dienstagabend nach mehr als siebenwöchiger Geiselhaft im Gazastreifen frei.

Die 75-jährige Ex-Lehrerin, die am 7. Oktober aus dem Kibbuz Nir Oz verschleppt worden ist, hat einen Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft gestellt - wie zuvor ihr verstorbener Mann und ihre drei Kinder.

Als israelische Medien und internationale Nachrichtenagenturen am Dienstagabend die Nachricht hinausjagten, dass unter den zwölf freigelassenen Geiseln auch eine Österreicherin sei, war auch das Außenministerium in Wien überrascht. Es handelt sich um die 75-jährige Ada Sagi. Bisher waren die Diplomaten in Wien davon ausgegangen, dass sich lediglich ein österreichisch-israelischer Staatsbürger unter den Geiseln im Gazastreifen befindet: der 38-jährige Tal Shoham.