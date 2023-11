Penny Lane-Straßenschild wieder aufgetaucht

In den 1970ern war das Schild der Penny Lane in Liverpool gestohlen worden. Ein früherer Student gab es nun anonym bei einem Museum ab.

„Penny Lane is in my ears and in my eyes“, sangen die Beatles 1967. Der Song bezieht sich auf eine Straße in Liverpool in jener Gegend, in der John Lennon und Paul McCartney aufwuchsen. Die Straßenschilder für die Penny Lane wurden später durch aufgemalte Varianten ersetzt, zu oft wurden sie gestohlen. Nun ist nach gut 40 Jahren eines der alten Schilder wieder aufgetaucht, berichtet die britische Nachrichtenagentur PA. Ein früherer Student habe sich anonym beim Museum The Beatles Story gemeldet und angegeben, das in den 1970ern entwendete Straßenschild zurückgeben zu wollen. Dort soll es bald ausgestellt werden.

„Es ist großartig zu sehen, dass etwas von so großer Bedeutung nach fast einem halben Jahrhundert endlich an seinen rechtmäßigen Platz zurückgekehrt ist“, so Bürgermeister Steve Rotheram. Die Penny Lane sei aber so viel mehr als eine Straße. Die wahre Bedeutung des Liedes liege nicht im Straßennamen oder im Schild, sondern in den Szenen und Charakteren, an die sich McCartney und Lennon aus ihrer Jugend erinnerten. „Die Krankenschwester, den Banker, den Feuerwehrmann und den Friseur, die die Straße zum Leben gebracht haben – sie sind die wahren Schätze der Penny Lane.“

Aufgenommen haben die Beatles „Penny Lane“ es in ihrem Studio in der ebenfalls weltberühmt gewordenen Londoner Abbey Road. McCartney hatte der Penny Lane auch einen Besuch abgestattet, als er mit Moderator James Corden vor Jahren bei „Carpool Karaoke“ durch seine Heimatstadt gefahren war. (APA/dpa)