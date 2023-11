Europas Immobilienflaute könnte schon bald enden

Der rasante Anstieg der Zinssätze in den letzten zwei Jahren hat den Immobilienboom in Europa zum Erliegen gebracht. Der auf Immobilien spezialisierte Fondsmanager AEW zeigt sich in seinem Ausblick aber optimistisch.

Die Immobilienkrise in Europa geht langsam zu Ende und die Aussichten für das nächste Jahr werden immer besser. So sieht es jedenfalls der auf Immobilien spezialisierte Fondsmanager AEW, der zur französischen Natixis gehört. AEW erwartet für die besten Gewerbeimmobilien in den vier Jahren bis 2028 eine Gesamtrendite von 9,2 Prozent pro Jahr, heißt es in einem neuen Ausblick für den Markt. Großbritannien, wo die Korrektur schneller und tiefer war, wird mit Gewinnen von 10,7 Prozent die beste Performance aufweisen, so die Prognose. Der rasante Anstieg der Zinssätze in den letzten zwei Jahren hat den Immobilienboom in Europa zum Erliegen gebracht: Die Werte von Lagerhäusern sind in den letzten 18 Monaten um 30 Prozent und die von Bürogebäuden um 20 Prozent gefallen.

Mehrere Bauträger meldeten Insolvenz an, Banken bildeten Rückstellungen für Kreditverluste. „Was sich wirklich geändert hat, ist das Ausmaß der Preisanpassung im Jahr 2023“, sagt im Interview mit Bloomberg Hans Vrensen, Strategie- und Analysechef für Europa bei AEW. „Unser Ausblick für 2024 ist vielleicht überraschend positiv, weil wir sehen, dass die Preisanpassung weitgehend abgeschlossen ist.“ Investoren nehmen beim Kauf von Immobilien in der Regel Kredite auf, um ihre Rendite zu steigern. Der rasche Anstieg der Zinsen und die vergleichsweise langsame Preiskorrektur haben vielen einen Strich durch diese Rechnung gemacht.

Die Abkühlung der Inflation und die schwache Konjunktur bedeuten jedoch, dass die Zinsen bald wieder sinken dürften, sodass gehebelte Geschäfte ab 2025 in der Eurozone und 2026 in Großbritannien wieder attraktiv werden, so die Prognose von AEW. Dennoch hat sich durch die gesunkenen Bewertungen und die konservativeren Kreditkonditionen eine Finanzierungslücke von 90 Milliarden Euro aufgetan, die es noch zu schließen gilt, wie die Daten von AEW zeigen. Laut dem Fondsmanager droht bei 16 Prozent aller Kredite, die zwischen 2018 und 2021 aufgenommen wurden, bei Fälligkeit eine Unterdeckung. „Der Schmerz wandert durch das System“, sagt Vrensen. „Wir glauben, dass das Flugzeug wieder abheben wird, aber derzeit ist die Putzkolonne noch im hinteren Teil des Flugzeugs beschäftigt.“ (Bloomberg)