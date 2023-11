In diesen Städten sollte man Silvester feiern

Ins neue Jahr rutschen kann man nicht nur im eigenen Wohnzimmer. Der Reiseführer Lonely Planet gibt einige Städte-Empfehlungen ab.

Wer nicht bei Raclette, Fondue und Bleigießen im Kreise seiner Freunde das neue Jahr begehen will, der kann in einer anderen Stadt anstoßen und auch die ein oder andere neue Tradition entdecken. Der Reiseführer Lonely Planet hat die besten Städte für Silvester in einer Liste zusammengefasst.

Platz 1: Berlin

Wer zu Silvester vor allem feiern will, der ist in Berlin genau richtig. In der Kulturbrauerei findet die größte Silvesterparty Berlins mit 30 DJs und 13 unterschiedliche Dancefloors statt.

In Berlin wird zu Silvester getanzt. Imago / Achille Abboud

Platz 2: Lissabon

Die vielen Steigungen in Lissabon sorgen dafür, dass man von fast überall einen tollen Blick auf die Feuerwerke hat. Unter die Feiernden mischen kann man sich am belebten Platz Praça do Comércio, hier findet die größte Silvesterparty statt. Eine spektakuläre Aussicht hat man aber auch vom Castelo de São Jorge, das auch zum Jahreswechsel geöffnet hat.

Lissabon ist immer eine Reise Wert. IMAGO/xLuisVieira77x

Platz 3: Paris

Die Stadt der Liebe hat natürlich auch zu Silvester einiges zu bieten. Lonely Planet empfiehlt, den Hügel Montmartre zu erklimmen, um den besten Blick auf die Stadt zu erhalten.

Die Pariser Skyline lässt sich von Montmartre besonders gut bestaunen. Reuters/Sarah Meyssonnier

Platz 4: Dublin

Silvester spielt sich in der irischen Metropole auf der Straße ab. Feuerwerke sind nicht üblich, dafür findet in den unzähligen Pubs ein reges Treiben statt. „Craig“ - Irisch für Spaß und Geselligkeit, steht dabei im Mittelpunkt.

Das Pub The Temple Bar zählt zu den berühmtesten Dublins. LORRAINE O'SULLIVAN

Platz 5: Edinburgh

Zu den Highlights der Silvesternacht, auch Hogmanay genannt, gehört ein Fackelzug durch die Innenstadt, begleitet von Dudelsackspielern und Trommeln sowie dem Concert in the Garden.

Edinburgh hat zu Silvester viel zu bieten. Imago/Euan Cherry / Avalon/Photoshot v

Platz 6: Stockholm

Viele Schweden ziehen es zwar vor, zu Hause Silvester zu feiern, wenn man die Stadt besucht, sollte man sich aber das Feuerwerk über dem Stockholmer Schloss nicht entgehen lassen. Einen besonders guten Blick darauf hat man von Stadshuset, Fjällgatan oder den Brücken Västerbron und Skanstullsron. Etwas ganz Besonders ist zudem das Neujahrskonzert in der Nikolaikirche.

Das Stockholmer Schloss sieht zu Silvester besonders schön aus. IMAGO/xscanrailx

Platz 7: Madrid

Während in Großbritannien die meisten Clubs um drei Uhr früh schließen, schaut das in der spanischen Metropole anders aus. Hier kann man oft bis sieben Uhr in der Früh feiern. Zu den Traditionen gehört es auch, zwölf Trauben in den letzten zwölf Sekunden des alten Jahres zu essen. Außerdem sind heiße Schokolade und Churros ein Muss.

Trauben sind zu Silvester in Spanien ein Muss. Imago

Platz 8: London

Das Feuerwerk über der Londoner Skyline mit Big Ben und London Eye ist etwas ganz besonderes. Ebenfalls zu empfehlen ist laut dem Reiseführer eine Bootsfahrt auf der Themse und Hampstead Heath, Primrose Hill und Millennium Bridge, um das Feuerwerk zu bestaunen. Wer lieber Party machen möchte, der ist in den kultigen Nachtclubs Cirque le Soir oder Ministry of Sound genau richtig.

Das London Eye macht auch zu Silvester eine gute Figur. MAJA SMIEJKOWSKA



