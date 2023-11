Firmen-Flirts: Was sich Österreicher auf Weihnachtsfeiern erlauben

Was als Tabu gilt und wann man der Romantik zu Liebe doch mal ein Auge zudrückt. Eine Umfrage gibt Antworten.

Eine Liebschaft auf der Firmen-Weihnachtsfeier ist mindestens guter Tratsch am nächsten Morgen, in Österreich aber weniger gern gesehen. Zumindest, wenn man den Antworten eine kürzlich durchgeführten Umfrage Glauben schenkt. Befragt wurden 1500 Personen im arbeitsfähigen Alter von der Onlineplattform Elitepartner. Wobei es hier zu unterscheiden gilt: nach Art der Liebschaft und dem Geschlecht.

Dem harmlosen Flirt würde sich nur Wenige verweigern, gut 75 Prozent finden ihn völlig in Ordnung – solange gewisse Grenzen verstanden werden. Küssen und Sex mit jemandem aus der beruflichen Umfeld ist für den Großteil aber ein generelles Tabu – ungeachtet der Festivitäten. Demnach schließen 60 Prozent der befragten Männer und 71 Prozent der Frauen eine flüchtige Liaison im Arbeitsumfeld aus.

Und mit der Chefin?

Für Frauen ändert auch der Beziehungsstatus des Gegenübers daran kaum etwas. Knapp 60 Prozent der Männer hingegen sind einem Gspusi auf der Firmenfeier nicht mehr abgeneigt, wenn der Kollege oder die Kollegin (ebenfalls) Single ist.

Mehr Argumente dürften die Befragten gegen ein Techtelmechtel mit jemand Höhergestelltem gehabt haben. Knapp 90 Prozent der Frauen halten dies für unangemessen, bei den Männern sind es knapp 70 Prozent. Fast ein Drittel der Befragten zieht Intimitäten mit jemanden aus der Chefetage also in Betracht. Für den großen Rest bleibt die Freude am Geschwätz am Folgetag. (red)