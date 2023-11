Der Nahostkonflikt ist erwartungsgemäß in Europas Gesellschaften eingezogen. Hier eine Pro-Palästina-Demo mit Sympathiebekundungen für die Hamas in Frankfurt, 25. November.

Der Nahostkonflikt ist erwartungsgemäß in Europas Gesellschaften eingezogen. Hier eine Pro-Palästina-Demo mit Sympathiebekundungen für die Hamas in Frankfurt, 25. November. Reuters / Kai Pfaffenbach

Der Gazakrieg bringe linke, rechtsextreme und islamistische Gruppen teilweise zusammen, sagt der Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes. Erhöhte Aktivitäten und Pro-Hamas-Radikalisierung seien nicht zuletzt in türkischen Kreisen spürbar.

Der deutsche Verfassungsschutz (Inlandsgeheimdienst) sieht als Folge des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinensergruppe Hamas neue Verbindungen zwischen verschiedenen antisemitischen Akteuren in Deutschland und warnt vor einer erhöhten Anschlagsgefahr. „Antisemitismus und Israelfeindlichkeit sind verbindende Element zwischen Islamisten, deutschen und türkischen Links- und Rechtsextremisten und Anhängern extremistischer palästinensischer Organisationen“, teilte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, am Mittwoch in Berlin mit.

„Das gemeinsame Feindbild Israel bringt zwischen einigen dieser Akteure alte, aber auch neue Verbindungen hervor, die künftig in Einzelfällen zu einer stärkeren Zusammenarbeit führen könnten.“ Allerdings sei sowohl die links- als auch die rechtsextremistische Szene zwischen proisraelischen und propalästinensischen Positionen gespalten. „Deutsche Rechtsextremisten nutzen die aktuelle Situation zur Agitation gegen Muslime und Migranten“, hieß es.

Thomas Haldenwang, Chef des deutschen Inlandsgeheimdiensts. Imago / Sebastian Rau

Die Sicherheitsbehörden seien aktuell mit parallelen Krisen und Bedrohungen konfrontiert, die durch den Überfall der Hamas auf Israel Anfang Oktober und dem darauffolgenden Gaza-Krieg verstärkt würden, sagte Haldenwang. Er warnte vor möglichen Anschlägen. Es gebe zwar seit Längerem den erklärten Willen von Islamisten, Anschläge im Westen zu verüben. „Doch nun zeichnet sich eine neue Qualität ab“, sagte er. Man sehe im dschihadistischen Spektrum Aufrufe zu Attentaten und zum „Andocken“ an radikale Gruppen wie Al-Kaida oder die Miliz Islamischer Staat (IS). Dies könne zur Radikalisierung allein handelnder Täter (einsame Wölfe) führen.

„Geistige Brandstifter“

„Die Gefahr ist real und so hoch wie seit langem nicht mehr“, sagte Haldenwang. Die Sicherheitsbehörden würden „mit Hochdruck“ arbeiten, um die Sicherheit von Juden und israelischen Einrichtungen, aber auch von Großveranstaltungen und der deutschen Öffentlich generell zu wahren.

Mittlerweile sehe man, dass sich auch türkische Gruppierungen in Deutschland propalästinensisch positionierten. Sie seien solidarisch mit der Hamas und bezögen antisemitische sowie antiisraelische Positionen. „Sie alle agieren vor allem als geistige Brandstifter und Scharfmacher“, hieß es. (Reuters/red.)