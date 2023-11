Erneut stürzt ein US-Militärflugzeug des Typs V-22 Osprey ab. Acht Personen waren an Board und gelten als vermisst. Erst im Sommer gab es einen ähnlichen Absturz.

Ein US-Militärflugzeug des Typs V-22 Osprey ist mit acht Menschen an Bord am Mittwoch im Westen Japans ins Meer gestürzt, wie die japanische Küstenwache mitteilte. Ein Sprecher der Küstenwache sagte, es lägen keine weiteren Einzelheiten über den Absturz in der Nähe der japanischen Insel Yakushima vor. Das Unglück ereignete sich um 14:47 Uhr Ortszeit (06:47 MEZ).

Triebwerk des Flugzeugs soll gebrannt haben

Augenzeugen berichteten, dass das linke Triebwerk des Flugzeugs vom Typ V-22 Osprey zu brennen schien, wie der japanische Fernsehsender MBC berichtete. Ein Sprecher der US-Streitkräfte in der Region sagte, Informationen über den Vorfall würden gesammelt.

Im August stürzte ein U.S. Osprey vor der Küste Nordaustraliens ab. Damals starben drei US-Marines. Ein weiteres solches Flugzeug verunglückte im Dezember 2016 vor der südlichen japanischen Insel Okinawa, woraufhin das US-Militär ein vorübergehendes Flugverbot für den Flugzeugtyp verhängte.

Der Senkrechtstarter gilt als unfallanfällig

Bei der verunfallten Maschine soll es sich wieder um eine V-22 Osprey handeln. Ein sogenanntes Kipprotor-Wandelflugzeug mit Senkrechtstart- und -landefähigkeit sowie Kurzstart- und -landefähigkeit, aus US-amerikanischer Produktion. Der erste Flug des Prototyps fand 1989 statt, das US-Militär begann ab 2005 mit der Einführung. Ospreys waren in den Jahren danach in mehrere tödliche Unfälle verwickelt. (APA/Red)