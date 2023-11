Ehemaliger Bewohner nach tödlichem Feuer in Wiener Wohnheim in Haft

Eine 68-Jährige kam bei dem Brand ums Leben. Nachdem er die Folgen des Feuers mitbekommen hatte, gestand ein 23-Jähriger, das Feuer gelegt zu haben.

Nach dem tödlichen Feuer in der Nacht auf Montag in einem betreuten Wohnheim in Wien-Liesing ist ein 23-jähriger ehemaliger Bewohner des Heimes in Haft. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hat er gestanden, den Brand gelegt zu haben. Bei dem Feuer in einem Sozialraum der Einrichtung für psychisch Kranke in der Karl-Heinz-Straße war eine 68-jährige Frau ums Leben gekommen.

„Nachdem er mitbekommen hat, welche Folgen das Feuer hatte, hat er sich zuerst seiner Mutter, dann seinem Bewährungshelfer und schließlich der Polizei anvertraut und gestanden“, sagte Dittrich. Demnach habe er sich mit einem ihm noch bekannten Code zu der Einrichtung Zutritt verschafft und in dem Heim ein Kleidungsstück angezündet. Dann flüchtete er.

Zum Motiv sagte der Verdächtige laut Dittrich, dass ihm Stimmen befohlen hätten, ein Feuer zu legen. Der 23-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht. (APA)