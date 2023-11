Warum die nächsten Olympia-Gastgeber schon feststehen

Der olympische Sorgenfall: Weil dem IOC wegen des Klimawandels und den eigenen abschreckenden Machenschaften die Bewerber für Winterspiele ausgehen, greift man nun zu einer noch undurchsichtigeren Vergabe-Variante.

Paris/Wien. Die Zukunft der olympischen Winterspiele ist alles andere als gesichert. Der Klimawandel lässt den Kreis schneesicherer Ausrichter schnell schwinden, hinzu kommt die Ablehnung der Bevölkerung in potenziellen Bewerber-Ländern oder das strikte, weil mit Blick auf die Machenschaften des Internationalen Olympische Komitees auch populäre Nein der Politik.

Tatsächlich hat sich das IOC die erschwerte Suche nach Gastgebern auch selbst eingebrockt mit den abschreckenden Gigantismus-Spielen von Sotschi und Peking. Für Winter-Olympia 2030, für das der Auswahlprozess eigentlich schon abgeschlossen sein sollte, hagelte es gleich reihenweise Absagen: Vancouver bekam keine Staatsgarantien, Sapporo verzichtete, weil schon rund um die Sommerspiele in Tokio ein Korruptionsskandal tobt, München scheiterte mit Bewerbungen für 2018 und 2022 und mag nicht mehr.

In der Not verschob das IOC die Vergabe der übernächsten Winter-Ausgabe auf 2024. Zumindest offiziell, denn bei der seit Mittwoch laufenden Sitzung des Exekutivkomitees in Paris will man bereits in einen „zielgerichteten Dialog“ mit Bewerbern treten. Am Ende wird es wohl einen bevorzugten Kandidaten der Auswahlkommission geben – und damit praktisch eine Entscheidung über die nächsten Winter-Gastgeber. Dieses Prozedere mutet nun undurchsichtiger denn je an (wie wird man denn bevorzugter Kandidat?), wer aber zum Zug kommen wird, ist bei näherer Betrachtung relativ klar.

Bachs Vermächtnis