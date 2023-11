Die digitale Bürokratie

Gerhard Hofer

Guten Morgen,

Krisen kommen und gehen, eine ist aber da, um zu bleiben. Die Rede ist von der Bürokratie. Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ist sie neben den steigenden Kosten aufgrund der Inflation und des Arbeitskräftemangels das größte Problem in diesem Land. Laut einer Studie des Unternehmensberaters Deloitte sehen 68 Prozent der befragten Unternehmen die Bürokratie als großes Problem an. Nur sechs Prozent klagen nicht.

Aber besonders spannend wird es, wenn der Staat versucht, diese Bürokratie abzubauen. Etwa durch Digitalisierung. Viel Vertrauen haben die Bürger offenbar nicht. Im aktuellen Eurobarometer wurde abgefragt, wie wichtig digitale Technologie im Jahr 2030 für den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen sein wird. Ergebnis: In Österreich glauben nur 35 Prozent der Befragten, dass Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ein Thema sein wird. Nur in Rumänien ist die Skepsis gegenüber der Digitalisierung noch größer.

Ganz anders ist das in Ländern wie Dänemark, den Niederlanden oder Schweden. Dort ist das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung und in deren Wandlungsfähigkeit vergleichsweise enorm. Dabei ist der österreichische Staat in Sachen Digitalisierung gar nicht so schlecht. „Gutes vorderes Mittelfeld“, heißt es da im Vergleich mit anderen EU-Ländern. Mittlerweile ist ja „vorderes Mittelfeld“ schon gut. Aber das ist eine andere Geschichte.

Hanno Lorenz ist Ökonom bei der Agenda Austria und hat sich die Ursachen dieser Skepsis genauer angesehen. Im privaten Bereich seien die Österreicherinnen und Österreicher neuen Technologien gegenüber sehr aufgeschlossen, sagt er. Warum bremsen sie dann bei der digitalen Verwaltung? „Sie glauben nicht, dass es funktioniert“, lautet seine Antwort. Die Regierung müsse alles daransetzen, „um die Bevölkerung mit ins Boot zu holen“, sagt er.

Derzeit tut sie das nicht. Florian Tursky ist Staatssekretär für Digitalisierung. Er betont wiederholt, dass es 80 verschiedene Apps in der öffentlichen Verwaltung gibt. Wer hätte das gedacht? Das Problem ist nur, dass all diese Apps irgendwo verstreut im World Wide Web herumgeistern. Es gibt keine einheitliche Struktur. „So schafft man keine Transparenz für den Bürger“, kritisiert Lorenz. Und so darf man sich auch nicht wundern, dass Österreich mit Rumänien in Europa das Schlusslicht bildet, wenn es um das Vertrauen und die Notwendigkeit einer digitalen Verwaltung geht.

Wer weiß? Vielleicht ist unter den 80 verschiedenen Apps tatsächlich eine dabei, die für die Bürger sehr hilfreich wäre, wenn sie nur wüssten, dass es sie gibt?

Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch eine recht unbürokratische Woche.

Es grüßt Sie ganz herzlich,

Gerhard Hofer