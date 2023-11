Börsen mit herausragendem November

Die Leitindizes haben sich in den vergangenen vier Wochen teils zweistellig nach oben bewegt. Das ist untypisch für den vorletzten Monat im Jahr.

An den Börsen stehen die Bullen in den Startlöchern. Denn in den vergangenen vier Wochen sind die wichtigsten Leitindizes der Welt teils im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Im Frankfurter DAX lag das Plus bei rund zehn Prozent, ebenso wie im Dow Jones und im breiten US-Index S&P 500. Zwar wären die meisten Indizes seit Jahresbeginn auch ohne diese November-Rallye im Plus gewesen. Der Anstieg wäre an vielen Börsen aber nur halb so hoch ausgefallen, wenn überhaupt. Die Performance der Märkte im vorletzten Monat des Jahres darf jedenfalls als außergewöhnlich betrachtet werden.