Börsen mit sehr gutem November

An den Börsen stehen die Bullen in den Startlöchern.

Die Leitindizes haben sich in den vergangenen vier Wochen teils zweistellig nach oben bewegt. Das ist untypisch für den vorletzten Monat.

An den Börsen stehen die Bullen in den Startlöchern. Denn in den vergangenen vier Wochen sind die wichtigsten Leitindizes der Welt teils im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Im Frankfurter DAX lag das Plus bei rund zehn Prozent, ebenso wie im Dow Jones und im breiten US-Index S&P 500. Zwar wären die meisten Indizes seit Jahresbeginn auch ohne diese November-Rallye im Plus gewesen. Der Anstieg wäre an vielen Börsen aber nur halb so hoch ausgefallen, wenn überhaupt. Die Performance der Märkte im vorletzten Monat des Jahres darf jedenfalls als außergewöhnlich betrachtet werden. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre kam etwa der breite amerikanische S&P 500 im November (siehe Grafik) nämlich nur auf einen Anstieg von etwas über drei Prozent.

In Dollar gegossen bedeuten diese Kursbewegungen Mittelzuflüsse von rund 143 Milliarden (in den Wochen bis zum 21. November) bei Aktien. Geschlagen wurden sie nur von Cash-Fonds, die sich über Zuflüsse im Ausmaß von 1,2 Billionen Dollar erfreuen konnten. Diese Umschichtungen gingen mit einer Geschwindigkeit einher, die man an den Kapitalmärkten so seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat, sagt Michael Harnett von der Bank of America.

Die Hand der Notenbank

„Wir hatten eine schöne Erholung von einem überverkauften Zustand zu einem saisonal passenden Zeitpunkt“, sagte Steve Sosnick von Interactive Brokers. „Sie basiert auf der Annahme, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus beendet, und das ist auch gut so.“ Das hat auch Auswirkungen auf die Anleihenmärkte, die als besonders zinssensitiv gelten. Ein Bloomberg-Indikator für globale Staats-und Unternehmensanleihen ist im bisherigen Verlauf des Novembers um rund fünf Prozent gestiegen. Damit handelt es sich um die größte monatliche Aufwärtsbewegung seit Dezember 2008 - damals waren es plus 6,2 Prozent. Zu der Zeit befand sich die Welt allerdings mitten in der Finanzkrise.

Grund für die gute Stimmung an der Börse ist wieder einmal die Geldpolitik der US-Notenbank. Nicht etwa, weil sie auf ihren vergangenen beiden Sitzungen eine Zinspause eingelegt hat. Sondern weil es aufseiten der Notenbankmitglieder Stimmen gibt, die sich für Zinssenkungen aussprechen. So hat etwa Fed-Direktor Christopher Waller zuletzt gesagt, dass es gute ökonomische Argumente für eine geldpolitische Lockerung gebe, falls die Inflation weiter zurückgehe. Und das tut sie.

Der Preisauftrieb in den USA hat in den vergangenen Monaten deutlich nachgelassen. Die Inflationsrate sank im Oktober auf 3,2 Prozent, nachdem sie im September noch 3,7 Prozent erreicht hatte. Auch wenn das Ziel der Federal Reserve von zwei Prozent noch nicht erreicht worden ist, geht es in die richtige Richtung. Denn in den Jahren 2021 und 2022 machten die Inflationsraten noch sieben und 6,5 Prozent aus.

Zwar hat sich Waller in punkto Zinssenkungen auf keine konkrete Zeitspanne festgelegt, doch könnte es sich seinen Aussagen zufolge möglicherweise nur noch um Monate handeln. Das wäre sogar früher, als die Märkte zunächst erwartet haben. Waller gilt innerhalb der US-Notenbank als Falke, also als Anhänger einer straffen Geldpolitik. Dass er sich nun wie eine Taube äußere (also wie ein Anhänger einer lockeren Geldpolitik) sei daher „signifikant“, wie es James Wilson, ein Portfolio Manager von Jamieson Coote Bonds, formuliert. „Es klingt so, als ob die Fed ihren Zinserhöhungszyklus so gut wie abgeschlossen hat.“

US-Investor Bill Ackmann wettet sogar auf eine Zinssenkung im ersten Quartal, weil er das Risiko einer harten Landung der US-Wirtschaft sieht, wenn die Notenbank nicht rechtzeitig gegensteuert. Der Markt erwartet einen solchen Schritt (eine Senkung um ein Viertel Prozentpunkt) allerdings erst für Mai. Derzeit liegen die Leitzinsen in den USA in einer Spanne zwischen 5,25 bis 5,5 Prozent.

2024 spricht vieles für die USA

Noch vor wenigen Wochen hatte es aus der Zentralbank ganz anders getönt. Deren Chef, Jerome Powell, nahm damals auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds allen Zinssenkungsphantasien den Wind aus den Segeln, als er sagte, dass die Geldpolitik jederzeit verschärft werden könne, sollte die Notwendigkeit bestehen. Wiewohl Powell in der gleichen Rede auch betonte, dass man von Sitzung zu Sitzung entscheide.

Doch ist es nicht nur die Geldpolitik, die beflügelt. Auch die Unternehmen in den USA haben geliefert. Das Gewinnwachstum der S&P 500-Firmen war im dritten Quartal wieder positiv. Gezogen wurden die US-Börsen im heurigen Jahr aber vor allem auch von den Techwerten. Der FANG+-Index, der Titel wie Meta, Apple, Amazon, Netflix oder Microsoft enthält, ist seit Jänner um 89 Prozent gestiegen - unter anderem, weil das Thema Künstliche Intelligenz groß gespielt wurde.

Für den US-Aktienmarkt bleiben die Investoren jedenfalls auch für 2024 optimistisch. Die Bank of America sowie RBC Capital Markets prognostizieren, dass der S&P 500 im kommenden Jahr auf ein Rekordhoch steigen könnte, während der Ausblick auf die europäischen Aktienmärkte verhalten ausfällt. Dem Stock 600 wird ein Rückgang von 15 Prozent bis Mitte 2024 zugetraut. Nicht nur wegen des schwachen Wachstums der europäischen Wirtschaft, sondern auch wegen zahlreicher geopolitischer Unsicherheiten.