Die Inflation zerstört verrottete Regierungen

Negative Preisentwicklung bereitet nicht nur Demokratien Probleme. Auch für Autokratien kann sie gravierende Folgen haben.

Der jüngste weltweite Anstieg der Inflation erzwingt politische Veränderungen und erinnert uns, wie effizient dieses alte wirtschaftliche Problem Regierungen stürzen kann. In Demokratien hängen Wahlergebnisse oft von der Preisentwicklung ab. Doch ist deren Auswirkung auf Autokratien und Diktaturen nicht weniger ausgeprägt, da die Inflation den stillschweigenden Gesellschaftsvertrag untergräbt, auf den sie ihre Autorität stützen.

In Argentinien kann die Wahl des radikalen selbst ernannten Anarcho-Kapitalisten Javier Milei zum Präsidenten als unmittelbare Folge der Unfähigkeit des amtierenden peronistischen Regimes verstanden werden, die Inflation erfolgreich zu bekämpfen. Diese hat inzwischen eine jährliche Rate von 143 Prozent erreicht. Mileis wichtigstes Wahlversprechen war es, durch Abschaffung der Notenbank und Ersetzung des Argentinischen Pesos durch den US-Dollar wieder Preisstabilität herzustellen.

Die Beendigung der geldpolitischen Autonomie ist offensichtlich ein kühnes und riskantes Experiment, das den staatlichen Handlungsspielraum stark einschränken wird. Aber genau darum geht es. Da die vorherige Regierung zu viel versucht hat und dabei offensichtlich gescheitert ist, haben die Wähler jetzt das Gefühl, dass alles besser wäre als weitere Misswirtschaft.

Unzufriedenheit über Preise

Auf den ersten Blick wirkt Russland im Vergleich hierzu überraschend stabil. Die jährliche Inflationsrate stieg kürzlich von sechs auf sieben Prozent, während selbst USA und Eurozone im vergangenen Jahr kurzzeitig mit einer Inflation im zweistelligen Bereich flirteten. Jedoch haben die USA, die Eurozone und das Vereinigte Königreich die Inflation alle wieder unter fünf Prozent gedrückt, während Russland in die entgegengesetzte Richtung steuert. Zudem stieg die russische Inflation auch 2022 nach der groß angelegten Invasion in der Ukraine – genau, wie sie es 2014 nach der anfänglichen Besetzung der Krim und der östlichen Ukraine getan hatte.

Danach sank die Inflationsrate ab April 2022 ein volles Jahr lang und schien sich bei respektablen 2,5 Prozent einzupendeln. Diese Stabilität erwies sich jedoch als Illusion. Nach dem gescheiterten Putsch des Anführers der Wagner-Gruppe, Jewgenij Prigoschin, kehrte die Inflation im vergangenen Sommer zurück; sie stellt nun das größte unmittelbare Risiko für das Kriegsregime des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, dar.

Die Stadtregierung von Moskau hat diese Angstquelle offen eingestanden. Selbst Putin, der es normalerweise vermeidet, Schwächen einzugestehen, äußerte sich kürzlich zur Inflation und der von ihr für russische Familien ausgehenden Gefahr. Die russische Notenbank hat ihren Leitzins entsprechend auf 15 Prozent angehoben – fast dreimal so viel wie der US-Leitzins.

Wie Putin vielleicht weiß, ist Unzufriedenheit über die Preise häufig das erste Anzeichen für den Verlust der gesellschaftlichen Unterstützung für ein autoritäres Regime. Während sich normale Bürger über die Regierung nicht offen beschweren können (da sie sonst ihre Verhaftung oder harte Bestrafung riskieren): Über die Preise können sie sich beschweren und tun es, insbesondere wenn die Inflation eine unmittelbare Folge kriegsbedingt erhöhter Staatsausgaben ist.

Das Problem entsteht nicht nur wegen der erhöhten Militärausgaben oder sanktionsbedingten Lieferbeschränkungen, sondern auch, weil der Kreml versucht hat, sich die Unterstützung der Bevölkerung zu erkaufen. So verdienen Soldaten heute mehr als das Zweieinhalbfache des Durchschnittsgehalts. Wenn sie an der Front getötet werden, werden ihre Familien üppig entschädigt – sie erhalten fünf Millionen Rubel (57.000 US-Dollar).

Die Lehren der Geschichte

Inzwischen zeigen sich freilich überall die Anzeichen der resultierenden Inflation. Aufgrund des Exodus von bis zu 900.000 jungen Menschen, die nicht das Risiko einer Einberufung und Mobilisierung eingehen wollten, hat sich die Lage auf dem russischen Arbeitsmarkt deutlich verschlechtert. Es fehlen Fachkräfte, und die Arbeitgeber müssen viel höhere Löhne bieten, um Arbeitskräfte zu finden. Das mag eine Weile funktionieren, aber die Menschen bemerken relativ schnell, dass ihr höherer Gehaltsscheck ihnen immer noch nicht das kauft, was sie brauchen oder haben möchten.

Die Geschichte hält an dieser Stelle einige eindrucksvolle Lehren parat. Die Inflation war die zentrale Dynamik, an der in den 1910er-Jahren der Gesellschaftsvertrag der zaristischen Autokratie mit dem russischen Volk zerbrach. Während des Ersten Weltkriegs griff das russische Reich, das seinen Haushalt nicht ausgleichen konnte, hierfür auf die Notenpresse zurück. Da Russland in den Vorkriegsjahren ein großer Getreideexporteur gewesen war, konnten die russischen Bauern ihre Getreideüberschüsse anfangs an die militärischen Beschaffungsämter verkaufen, die bereit waren, höhere Preise zu zahlen. Ende 1916 jedoch beschleunigte sich die Inflation, und die Bauern merkten, dass sie mit ihren Rubelscheinen nicht mehr viel kaufen konnten. Statt ihr Getreide weiterhin zu verkaufen, verfütterten sie es an ihr Vieh.

Zar auf den Geldscheinen

Wichtig ist, dass das Papiergeld der damaligen Zeit unmittelbar Bilder der zaristischen Dynastie beschwor – mit Peter dem Großen auf dem 500-Rubel-Schein und Katharina der Großen auf dem 100-Rubel-Schein. Plötzlich sahen diese großen historischen Figuren nicht mehr so großartig aus. Die Geldscheine mit ihren Gesichtern waren wertlos geworden, und die Bauern weigerten sich, sie als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

Als die Getreideversorgung zusammenbrach, führte die daraus resultierende Lebensmittelknappheit in den Städten zu Unruhen, die in der Doppelrevolution von 1917 gipfelten. Die Soldaten hörten auf zu kämpfen, weil sie sich von ihrem Lohn nichts mehr kaufen konnten. Sie zogen in ihre Dörfer zurück, wo sie womöglich zumindest etwas zu essen finden würden.

Einmal an der Macht, mussten die frühen Bolschewiki etwas Dramatisches tun, um die Preisstabilität wiederherzustellen. Also kamen sie auf die Idee, in dem Namen der neuen Währung – Tscherwonez (Goldmünze) – ausdrücklich auf Gold zu verweisen. Sie prägten sogar einige Goldmünzen.

Gebrochene Versprechen

Man findet einen außerordentlichen Grad an Kontinuität in der russischen Währungsgeschichte. Der derzeitige, 1997 entworfene 500-Rubel-Schein zeigt erneut Peter den Großen (diesmal als Statue im Hafen von Archangelsk) – und er könnte ähnlich in Misskredit geraten.

Menschen wenden sich gegen Regierungen, die ihre Versprechen gebrochen haben, Geld stellt dabei einen der ältesten derartigen Verträge dar. Die derzeitigen russischen Währungsmanöver sind eines der greifbarsten Anzeichen für ein System, das nicht liefern kann, was es versprochen hat. Es ist ein System, das letztendlich ersetzt werden wird, weil es den Bund mit der Bevölkerung gebrochen hat.

