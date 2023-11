Irans Regime missbraucht Todesstrafe als Terrorinstrument

700 Menschen wurden in diesem Jahr bereits im Iran hingerichtet. Das Regime in Teheran will Angst unter den Bürgern verbreiten – und nutzt aus, dass die Welt derzeit auf Gaza schaut.

Manchmal ist es eine Hinrichtung pro Tag, manchmal sind es bis zu acht, unter den Opfern sind Frauen, Jugendliche und Mitglieder der Protestbewegung: Im Iran werden derzeit so viele Menschen zum Galgen geführt wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Menschenrechtler haben seit Jahresbeginn mindestens 700 Hinrichtungen gezählt. Einer der Gründe für die Hinrichtungswelle ist nach Einschätzung von Aktivisten, dass die Welt gebannt auf den Gaza-Konflikt zwischen Israel und der Hamas blickt und sich nicht um den Iran kümmert. Amnesty International fordert mehr europäischen Druck auf Teheran.

Die Exil-Menschenrechtsgruppe Hengaw mit Sitz in Norwegen berichtete am Mittwoch, der Kurde Ayoub Karimi sei nach 14 Jahren Haft in einem Gefängnis in Karaj nordwestlich der Hauptstadt Teheran nach einer Verurteilung wegen Mordes und Mitgliedschaft in einer radikal-sunnitischen Gruppe hingerichtet worden. Karimis Mutter hatte die Behörden kurz vorher noch angefleht, ihren Sohn zu verschonen.

Irans Regime fürchtet um seine Existenz

Solche Appelle werden von den iranischen Gerichten meistens ignoriert.